El PPCV pide al Gobierno que no "menosprecie" a los afectados por el incendio de Llutxent y apruebe medidas urgentes

Publicado 30/08/2018 12:38:51 CET

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no "menospreciar" ni "abandonar" a los afectados por el incendio de Llutxent (Valencia) y a aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes una batería de medidas "concretas y con presupuesto" para paliar los daños.

En un comunicado, la diputada nacional y vicesecretaria del PPCV, Elena Bastidas, ha señalado que ya han pasado 25 días desde que se declarara el incendio y el Gobierno "sigue de espaldas a quienes lo han perdido todo", por lo que ha pedido a Sánchez "un ejercicio de responsabilidad" y "sensibilidad" para atender a unos vecinos que, en este tema, "se han quedado huérfanos de la administración central y autonómica".

"El Gobierno de España aprieta el acelerador cuando se trata de otros temas y pisa el freno cuando tiene que atender las necesidades de personas que han vivido el mayor drama de sus vidas", ha criticado Bastidas, que ha lamentado que Sánchez "parece tener mucha prisa" en aprobar decretos como los que bonifican el transporte de tráfico pesado por Cataluña pero "se le agota la batería" cuando se trata de atender a los valencianos.

"El Gobierno no puede bajar las manos con los afectados por el incendio de Llutxent en el que se quemaron más de 3.200 hectáreas", ha insistido, y el Ejecutivo central "tiene una oportunidad de oro para ponerse al lado y no enfrente de los afectados, es una cuestión de Estado". "Ya dejaron pasar el anterior Consejo de Ministros, así que esperamos que mañana no le nieguen por dos veces las ayudas a los valencianos", ha agregado.

A su juicio, esta "laxitud es contagiosa" porque el Consell de Ximo Puig también "se ha dormido en los laureles", lo que demuestra que cuando gobierna el PSOE ya sea aquí o en Madrid, "los que más lo necesitan se quedan en un limbo".