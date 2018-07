El PPCV pide a Puig y Oltra que defiendan el cambio de financiación en el CPFF: "Pactos ocultos, ninguno"

Publicado 20/06/2018 13:39:24 CET

Bonig pedirá por carta a Puig que convoque la comisión de seguimiento de la financiación para explicar cuál va a ser su hoja de ruta

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha mostrado su preocupación porque considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a "cometer otra traición contra el pueblo valenciano" al iniciar conversaciones bilaterales con las autonomías sobre financiación, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra, que reivindiquen esa reforma en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): "Pactos ocultos, ninguno".

Así se ha pronunciado Bonig en declaraciones a los medios después de que Sánchez haya afirmado en las Cortes Generales que no se cambiará el sistema de financiación autonómica esta legislatura, unas declaraciones que han sorprendido "desagradablemente" a los 'populares valencianos.

"Ante el silencio cómplice de Puig y Oltra quiero manifestar nuestro total y absoluto desacuerdo con esta posición y pedirle a Puig coherencia", ha dicho, la misma que tuvo el PP al firmar el manifiesto y la declaración institucional para reivindicar ante el Gobierno de Mariano Rajoy un cambio del modelo de financiación.

Ha subrayado que asisten "atónitos" a las manifestaciones de Pedro Sánchez, "que hace dos meses en una visita a la Comunitat dijo que el cambio del modelo de financiación era una cuestión de valentía y de liderazgo político" y hoy dice "exactamente lo contrario".

"No se puede tirar por la borda el trabajo que durante estos últimos dos años se ha hecho en el CPFF", ha señalado, reclamando a Puig que convoque la comisión se seguimiento de la reforma de la financiación en la que están todos los grupos parlamentarios valencianos, los sindicatos, patronal o universidades, para que exponga "cuál es su hoja de ruta, qué va a hacer ahora".

"OTRA TRAICIÓN" AL PUEBLO VALENCIANO

Bonig también ha alertado de que Sánchez va a cometer "otra traición contra el pueblo valenciano" como hizo, ha recordado, José Luis Rodríguez Zapatero aprobando el actual modelo de financiación en 2009.

"Nos preocupa que dice que empezará conversaciones bilaterales, me parece estupendo que inicie conversaciones con los presidentes, que pacte inversiones, pero el modelo de financiación no puede cambiarse bilateralmente", ha señalado, apuntado que "lo que está haciendo Sánchez es premiar a los vascos y a los catalanes en detrimento del resto de españoles, y especialmente los valencianos, y esto no se lo vamos a consentir".

Bonig ha reiterado que el cambio del modelo "no está en las calles" y por eso el PP "no irá a las manifestaciones", sino que debe hacerse en el CPFF, donde están todas las comunidades y se discuten propuestas "con luz y taquígrafos". Puig y Oltra "tienen el compromiso del PP para apoyarles en ese cambio de modelo en el seno del CPFF", ha insistido.

También ha criticado que el presidente no citara a la Comunitat Valenciana entre las comunidades históricas: "Puedo entender su preocupación por Cataluña e incluso Euskadi, pero en el caso de Galicia o Andalucía, están en la misma situación que la Comunitat, Murcia, Baleares u otras".