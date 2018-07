PSPV, Compromís y Podemos aprueban en las Corts la Ley de Acompañamiento con la oposición de PP y C's

Publicado 21/12/2015 14:29:08 CET

Soler agradece el "esfuerzo" realizado por el Parlamento y dice que los diputados han tenido "toda la libertad para mejorar" la ley

El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este lunes la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera de la Generalitat --Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2016-- con los votos a favor de los diputados del PSPV, Compromís y Podemos y en contra de PP y Ciudadanos (C's).

La Ley de Acompañamiento elimina tasas por servicios públicos para familias monoparentales o víctimas de violencia de género, suprime el copago para mayores y personas dependientes en centros de día y lo reduce para el caso de las residencias. Asimismo, rebaja de 700.000 a 600.000 euros la cuantía del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio y crea una tarifa propia sobre este tributo.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha agradecido en el pleno el "gran esfuerzo" de las Corts para "practicar la autonomía parlamentaria", ya que ha asegurado que los diputados han tenido "toda la libertad para enmendar y mejorar" la Ley de Acompañamiento. A su juicio, "ha sido un gran ensayo de lo que puede ser la vida parlamentaria en esta legislatura de plena vitalidad en la representación de la soberanía popular".

En la explicación de voto, desde el PP, Rubén Ibáñez ha manifestado la "oposición manifiesta" de su grupo a esta ley, porque entiende que supone "un verdadero atropello de derechos". En su opinión, "esta ley es un reflejo de un Gobierno que cuanto más recursos tiene más esfuerzos requiere a los más débiles" y ha acusado al conseller de ser "el conductor del coche del atropello de los derechos sociales". Soler, por su parte, ha criticado la "arrogancia" del PP "después de arruinar este país y de degenerar el debate parlamentario".

PSPV y Compromís han felicitado al Consell por el "esfuerzo" realizado en esta ley "teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos y la asfixia económica a la que nos somete el Gobierno de España", ha dicho la socialista Ana Barceló. Asimismo, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha subrayado que es la Ley de Acompañamiento "más social que ha conocido en la historia el País Valencià".

Desde Podemos, David Torres ha valorado que en este debate se ha demostrado "cómo se puede llegar a acuerdos y compromisos". Por su parte, Antonio Woodward, de C's, ha lamentado que no se hayan aprobado sus enmiendas en las que pedía rebajar un 10 por ciento las tasa universitarias y para favorecer el multilingüismo.

La Ley de Acompañamiento se debatió la semana pasada en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda y en ella se aprobaron 26 enmiendas de las cerca de 150 presentadas. En concreto, se dio luz verde a nueva enmiendas conjuntas de PSPV, Compromís y Podemos; tres de Compromís, nueve de Podemos y cinco de aproximación.

En el debate en pleno este lunes se han aprobado cinco enmiendas de las aproximadamente 120 que quedaban vivas. Una de ella ha sido una transaccional a una enmienda del PP --que ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo C's, que se ha abstenido-- por la que se permite a la administración portuaria convocar concursos para otorgar concesiones en el dominio público portuario.

Las otras cuatro son enmiendas de Podemos que, curiosamente, han contado con el apoyo de PP y C's y en contra de PSPV y Compromís. En concreto, se refieren a entender el silencio administrativo como positivo en el caso de familias acogedoras o permitir subvencionar a familias para comedores escolares aunque no estén al corriente del pago de impuestos. Respecto a esta última enmienda, Ibáñez ha criticado la actitud "vergonzosa" de PSPV y Compromís al haber votado en contra.

IMPUESTO DE PATRIMONIO

Entre las enmiendas que más han centrado el debate de la Ley de Acompañamiento, destacan las referidas al Impuesto sobre el Patrimonio. El PP planteaba dejarlo como estaba, a lo que la socialista Ana Barceló ha preguntado: "¿Creen que los ahorradores pueden acumular un patrimonio de 700.000 euros sin contar con la primera vivienda si es que la tienen?".

Por su parte, Podemos proponía bajar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio a 400.000 euros, mientras que C's pedía ampliarlo a un millón de euros, porque, tal y como ha indicado el diputado de este grupo Antonio Woodward, la rebaja del Consell a 600.0000 euros es "demasiado importante".

Respecto a esta propuesta de C's, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha preguntado: "¿A quién protege Ciudadanos?", y ha asegurado que "ni el PP se ha atrevido nunca a hacer una barbaridad como la que ustedes plantean aquí".

Durante el debate de enmiendas, el diputado del PP Rubén Ibáñez ha señalado que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2016 persigue "subir sueldos, que nadie informe al Gobierno y subir impuestos y tasas". Además, considera que "certifica un incumplimiento mayúsculo" porque "no eliminan todos los copagos".

Del mismo modo, ha dicho que esta ley "nace con la mayor oposición" que ha tenido una norma de estas características, porque "se ha opuesto la Abogacía de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu" y, al respecto, ha denunciado que el Consell busca "atropellar y anular los informes".

"INDECENTE"

La socialista Ana Barceló, por su parte, ha calificado de "indecente que un partido que ha estado saqueando a la Comunitat Valenciana, que tiene a altos cargos en la prisión, que ha designado a dedo durante 20 años, que no querido diálogo de esta Corts, que ha pasado el rodillo, la apisonadora y todos, venga a darnos lecciones".

"Este Gobierno no va a hacer como ustedes. No va a amañar contratos, no va a favorecer a los amigos a cambio de otros favores, no va a modificar ingresos con comisiones y pellizcos de aquí allá y no va a pasar de una mano a otra los sobres con sobresueldos", ha resaltado Barceló.