El PSPV denuncia que de la Diputación invertirá en 2010 un 21,4% menos en carreteras

Actualizado 26/12/2009 13:24:55 CET

VALENCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, denunció hoy que la corporación provincial ha reducido un 21,4 por ciento la inversión destinada al área de carreteras para el año 2010, "a pesar de ser la administración que más kilómetros gestiona, ya que, la red provincial de carreteras tiene 2.000 kilómetros".

El responsable socialista explicó en un comunicado que el presupuesto de este departamento para 2010 ha pasado de 70,9 millones de euros a 55,4 millones, algo que, a su juicio, es un "auténtico fiasco" porque el presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, ha reiterado en diversas ocasiones que quería convertir esta legislatura en "la legislatura de las carreteras" y prometió "una inversión histórica" que "no se ha cumplido ni se cumplirá".

Para el diputado socialista, "las promesas de Rus siempre caen en saco roto" aunque lamentó que el área de carreteras "tenga que ser la más afectada cuando es una de las más importantes para la vertebración de la provincia de Valencia y para la dinamización de las comarcas y los municipios valencianos".

Además, Rubio criticó que la reducción en la inversión "tiene consecuencias dramáticas" ya que, según indicó, "afecta directamente a la seguridad de los conductores" pues la red provincial de carreteras "tiene numerosos puntos negros y la Diputación lleva años sin actuar en ellos".

En este sentido, el responsable socialista denunció que "lo único que han hecho ha sido señalizar algunos puntos negros", sin embargo, indicó que puntos conflictivos como las rotondas de la carretera de Godella-Bétera (CV-310) o la carretera que une Riba-roja con Loriguilla siguen "en un estado penoso" aunque, "gracias a la presión" del grupo socialista, que ha realizado durante este año visitas a los puntos afectados para comprobar de primera mano las deficiencias que se registran, ya se ha aprobado la redacción de ambos proyectos.

Por ello, el responsable socialista dijo no entender cómo la Diputación "no hace nada frente a esta situación" y se preguntó "a dónde va a ir el dinero que no invertirán en carreteras para el año 2010".

En este sentido, Rubio advirtió de que "la disminución en la inversión es considerable" y exigió que Rus y el diputado del área, Enrique Crespo, "expliquen a los ciudadanos a qué es debida esta reducción en los presupuestos porque afecta directamente a todos los vecinos de los municipios de la provincia que ven cómo sus infraestructuras no están en condiciones y cómo esta administración no tiene en cuenta su seguridad".

SONA LA DIPU: GUARDARRAÍLES

Por otra parte, el portavoz socialista explicó que, al principio del mandato, Rus presentó doce planes Sona la Dipu, entre los que se incluía un plan para instalar guardarraíles en las carreteras con un diseño más seguro para los motoristas.

No obstante, Rubio resaltó que este proyecto "sólo ha servido para que Rus se haga unas cuantas fotos con los motoristas y poco más". De hecho, recordó que la propia institución reconoció en un comunicado que "sólo se han instalado 56,5 kilómetros durante estos dos años", mientras que el plan proyectaba instalar 300 kilómetros lineales de guardarraíles durante toda la legislatura.