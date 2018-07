El PSPV espera que no le hagan "un Barcala" en la Diputación y defiende la liquidación de Divalterra

Publicado 04/07/2018 14:05:13 CET

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, ha destacado la necesidad de que la Diputación de Valencia tenga un nuevo presidente, que sea "progresista" y no se les haga "un Barcala", en referencia al relevo del socialista Gabriel Echávarri por el 'popular' Luis Barcala en Alicante. A partir de ahí, ha asegurado que estaría "contentísimo" si se liquidara la empresa pública Divalterra.

Así se ha pronunciado Mata en declaraciones a los medios al ser preguntado sobre el apoyo de EUPV al candidato socialista para relevar a Jorge Rodríguez --detenido en la Operación Alquería-- , Toni Gaspar, condicionado a que se inicie el cierre de Divalterra. A su juicio, esta opinión es "respetable" y está "por encima que haya un presidente que sea progresista y que no nos hagan un Barcala también en la Diputación".

A partir de ahí, ha dicho, se tomarán decisiones y "cuando haya presidente seguramente tomará una decisión muy pertinente con Divalterra". Preguntado sobre si será la de cerrarla, ha indicado: "No lo sé, yo creo que sería una buena opción, pero como no hay presidente aún... veremos".

"No sé si es complicado o no (el cierre) pero, desde luego, con la historia que tiene esa empresa, sus antecedentes y demás, yo estaría contentísimo si se liquidara", ha dicho, admitiendo que se trata de una actuación compleja: "Claro que es complejo, que ahí hay mucha gente aún que estuvo ayudando al 'yonqui del dinero' a hacer cosas y además en cargos directivos, claro que están ahí, que a lo mejor tienen un coste los despidos... pero es una empresa que por su tradición y actualidad merecería no existir".

Preguntado sobre si considera que ha faltado en Compromís contundencia en la actuación con la cogerente de Divalterra, Agustina Brines, al no ser suspendida de militancia y no haber dimitido de su cargo, sino haberse apartado de sus funciones, Mata ha indicado que es otra fuerza política y lo que haga le parecerá bien.

"Bastantes líos tengo yo con los míos para meterme con los demás", ha ironizado, al tiempo que ha destacado que el PSPV ha actuado "de manera dolorosa y con mucha contundencia".