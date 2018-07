El PSPV insta a Camps a convocar elecciones "si tan seguro está" de los datos de las encuestas

Actualizado 26/12/2009 15:30:58 CET

El secretario de Acción Electoral del PSPV, Víctor Sahuquillo, instó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a que "disuelva las Corts y convoque elecciones" si está "tan seguro" de los datos que revelan las encuestas hechas públicas por el PPCV, ya que, aseguró, "lo que realmente quieren los valencianos es un nuevo presidente de la Generalitat".

El dirigente del PSPV manifestó en un comunicado que "al PP cada día le cuesta más cocinar sus encuestas" y aclaró que "la que vale es la que refleja la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas". Por ello, apuntó que "sería bueno que Camps disolviera las Corts y permitiera que los ciudadanos elijan un nuevo Gobierno con energía suficiente para reconducir la situación en la que el PPCV está dejando en la Comunitat".

Sahuquillo afirmó argumentado que "no hace falta" que el PP "gasten tanto dinero en encuestas y estudios", sino que "asuma que su tiempo ya no es el de los ciudadanos y que sus políticas ya no son las que requiere la Comunitat". Así, retó a Camps a que "si tan seguro está de sus propios datos, que disuelva las Corts y convoque elecciones, porque lo que realmente quieren los valencianos es un nuevo presidente de la Generalitat".