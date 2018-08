Puig sobre Casado: "No se dan las condiciones para que una persona con este lastre sea candidato a presidente de España"

Publicado 09/08/2018 12:45:15 CET

VALÈNCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que a día de hoy "no se dan las condiciones" para que el líder del PP, Pablo Casado, sea candidato a presidente de España por "el lastre" que arrastra por el caso de su máster. "Hoy no se dan las condiciones para que una persona con ese lastre sea candidato a presidente de España", subraya.

Así lo ha indicado Puig en una entrevista concedida a Europa Press, preguntado por la situación del presidente del PP, después de que la juez de Instrucción número 51 de Madrid haya elevado al Tribunal Supremo el caso en el que investiga las presuntas irregularidades en el máster que realizó Casado en el curso 2008/2009 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Puig afirma que Casado debe dar "todas las explicaciones" sobre su máster porque, a su juicio, las que ha dado son "manifiestamente insuficientes". "Tiene que enseñar el famoso trabajo y dar todas las explicaciones", afirma para insistir en que las que se han dado son "manifiestamente insuficientes".

Asimismo, señala que en el ámbito de la universidad se deben exigen "mas responsabilidades" porque "han pasado cosas muy raras ahí".

Sin embargo, a Puig "lo que más" le "preocupa" del nuevo dirigente del PP es "la deriva de la agenda de la confrontación" que está llevando a cabo, especialmente con el tema de la inmigración, porque "está sustentada en valores que no tienen nada que ver con la sociedad española de hoy".

En este sentido, critica el "regreso al peor de los pasados y la recuperación de viejos fantasmas que recorren Europa" como son la xenofobia o la intolerancia. "Ese combate contra la Ilustración que plantea es lo que más me preocupa de Casado, más allá del máster", admite.

Para Puig, en ese discurso lo que "anida" es "rencor infinito hacia la ilustración" y sus valores que son "los que más han hecho avanzar a la sociedad", destaca.

"NO HAY PERSECUCIÓN CONTRA NADIE"

Respecto a las afirmaciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien consideró que Casado es "víctima de una persecución" por parte de otras formaciones políticas, Puig subraya que los 'populares' deben "dejar de insultar a la inteligencia". "Aquí no hay ninguna persecución contra nadie y, de haberla, hubiera sido en el ámbito interno del PP la que se ha producido", señala.

Para el 'president', en estos momentos "lo que no se puede es estar en ese ataque a la inteligencia básica" al decir que hay "una gran conspiración". "Yo no sé dónde está esa gran conspiración", agrega. "No sé si la repercusión y las consecuencias del Congreso del PP han generado algún terremoto especial, pero esto viene de antes y es obvio que las explicaciones que ha dado hasta el momento son manifiestamente insuficientes", ha manifestado.