Puig sobre el tuit de Morera respecto a los exconsellers catalanes presos: "Es su libertad de expresión"

Publicado 04/09/2018 13:15:33 CET

CASTELLÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y secretario general de PSPV, Ximo Puig, ha asegurado respecto a que el presidente de Les Corts, Enric Morera, asegurara en su cuenta de Twitter que no tiene "ningún sentido, ni base jurídica mantener en prisión preventiva" a los exconsellers catalanes presos por el 'procés'" que es "su libertad de expresión".

Puig se ha manifestado así en declaraciones a los medios antes de inaugurar las Jornadas Parlamentarias que reúnen en Castellón a los representantes de los socialistas valencianos en todas las cámaras, al ser preguntado al respecto.

Según ha dicho el jefe del Consell, el tuit en concreto no lo ha visto y, por tanto, no puede dar "una opinión rigurosa", pero entiende que es "su libertad de expresión" (de Morera) y, por tanto, "no tengo nada más que decir".

El presidente de Les Corts señaló recientemente en un mensaje en su cuenta de Twitter que considera que no tiene "ningún sentido, ni base jurídica mantener en prisión preventiva" a los exconsellers catalanes presos por el 'procés'.

Morera retuiteó un mensaje del periodista Jordi Évole en el que este explicaba que había ido a ver a la cárcel a Jordi Cuixart y agregaba que deseaba "su libertad y la de sus compañeros".

"Tiene razón", indica Morera en su mensaje de este domingo, que apunta además que "hay que buscar diálogo, acuerdos sobre base política y no de acusación penal".