El rector de la UPV insta al desalojo pacífico de 'Calavaga' y advierte de que el edificio no reúne las condiciones

Actualizado 10/12/2012 16:47:56 CET

Ocupantes de la antigua Escuela de Agrícolas recogen firmas para defender este "centro social autogestionado"

VALENCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), Juan Julià, ha vuelto a instar este lunes al "desalojo voluntario y pacífico" del antiguo edificio de la Escuela de Agrícolas de Valencia, que el pasado 12 de noviembre, en vísperas del paro general del 14N, fue ocupado por un grupo de jóvenes para convertirlo en la 'Casa de la Huelga' (Calavaga).

El máximo responsable de la universidad ha hecho estas manifestaciones a los medios después de la lectura del manifiesto conjunto contra los recortes de los rectores españoles, un acto que ha coincidido con una concentración de personas a favor del proyecto 'Calavaga'.

Preguntado por esta protesta, el rector ha explicado que la UPV "ha hecho lo que tenía que hacer en un estado de derecho, que es pedir que se cumpla la legalidad". Para ello, ha recordado la institución académica publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) un requerimiento para que en el plazo de ocho días --que se vence el próximo jueves-- se deje libre el inmueble.

En caso de que no se atienda esta petición, la universidad notificará que no se ha atendido el requerimiento y quien corresponde, que es la autoridad judicial, tomará las decisiones oportunas, ha explicado.

"Nuestro deseo --ha subrayado Julià-- es que desalojen de forma pacífica porque nos preocupa la integridad de las personas, ya que hay informes técnicos de una consultora que recomiendan que no se ocupe ese edificio, puesto que no reúne las condiciones".

Entre otras cosas, ha precisado, los ascensores no pasan la revisión desde hace tres años y no se han repuesto los extintores. Asimismo, ha recordado que estas instalaciones se encuentran al lado de un hospital "por lo que extremadamente grave que continúen allí".

"NO NOS SENTIMOS RESPONSABLES"

"Ni yo ni la universidad nos sentimos responsables si no se hace ese desalojo pacífico; los responsable son quienes insisten en estar en un sitio que no reúne las condiciones y los que animan a que sigan allí están animando, no solo a un acto ilícito, sino a un acto de irresponsabilidad", ha advertido.

El edificio ocupado por los jóvenes está en desuso desde 2010, cuando el personal y la instalaciones docentes se trasladaron al campus de Vera de la UPV. Estaba previsto que el inmueble sirviera para ampliar el Hospital Clínico mediante un acuerdo entre la universidad y la Conselleria de Sanitat de la Generalitat pero ese convenio no está vigente, por lo que el edificio continúa perteneciendo a la entidad educativa.

Por su parte, un grupo de personas defensoras de la continuidad de 'Calavaga' han recogido firmas a favor de la iniciativa y han leído frente al Rectorado de la UPV un manifiesto en el que argumentan que "centenares de edificios públicos, solares y casas vacías reclaman en Valencia ser espacios comunes, proyectos ciudadanos activos, lugares de experimentación y construcción de nuevas forma de vida para un sistema en crisis".

"CENTRO DE CENTROS"

Han añadido que "en poco más de un mes de vida, el centro social autogestionado Calavaga ha establecido contactos y colaboraciones con más de 30 colectivos que trabajan para sus conciudadanos, dan servicios culturales y luchan por una sociedad más justa". "A medio plazo, conservando las actuales condiciones de independencia, Calavaga será el centro de centros que puede catalizar la lucha y el activismo valenciano a un nivel verdaderamente transformador", auguran.

Un miembro de este colectivo ha explicado a los medios que, en la actualidad, unas 40 personas ocupan la antigua escuela y ha comentado que, a raíz del requerimiento del rector para abandonar el edificio, los impulsores de las actividades están planteándose cómo y dónde continuar con el proyecto.