Ribó replica a Lime que su "primera carta llegó al Ayuntamiento tras la primera retirada de patinetes"

Actualizado 11/09/2018 15:16:39 CET

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha replicado este martes a la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Lime que la "primera carta" que remitió al Ayuntamiento referida a su actividad en la ciudad "fue después de la primera retirada de patinetes", que se llevó a cabo la pasada semana.

Asimismo, ha señalado que se le indicó a esta firma que debía dirigirse a la concejalía de Espacio Público por se la competente en esta materia, además de indicar que no tiene conocimiento de que se haya puesto en contacto con la Concejalía de Movilidad Sostenible.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación del III Bonic/a Fest, preguntado por si el consistorio ha recibido alguna solicitud de la citada empresa para reunirse con ella.

"La primera carta que llegó al Ayuntamiento fue después de la primera retirada de patinetes. En el momento en el que llegó a Alcaldía le dijeron que se tenía que dirigir a Espacio Público, que es a quien corresponde. Espacio Público telefoneó y de momento no le han dado respuesta", ha afirmado el primer edil, que ha precisado que esta misma mañana ha revisado estas cuestiones.

Igualmente, ha agregado, preguntado por si la empresa de patinetes eléctricos se dirigió hace meses al concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que no tiene conocimiento de que haya sido así. "No. Que yo sepa no", ha indicado Ribó.

El responsable municipal ha destacado que "Lime, igual que cualquier otra empresa, tiene que cumplir con las normativas" si quiere desarrollar su actividad en València, al tiempo que ha afirmado que "no cumple y de momento no puede ser" que opere.

Joan Ribó ha agregado que esta empresa "tendrá una sanción por haber sacado unos patinetes" a la calle sin permiso y ha apuntado que "se le pondrá una sanción por patinete". No obstante, ha subrayado que "eso no supone que le vayamos a poner una cruz roja a la empresa" para el futuro.