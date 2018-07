Ribó, "sorprendido" por la detención de Rodríguez, dice que carece de información y que desconoce los motivos

Publicado 27/06/2018 13:55:37 CET

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha indicado este miércoles que le ha "sorprendido mucho" la detención esta jornada del presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent (Valencia), el socialista Jorge Rodríguez, en el marco de la operación 'Alquería' por presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa pública Divalterra.

Asimismo, Ribó ha señalado que carece de información al respecto y que desconoce los motivos, por lo que ha descartado hablar de este asunto. El primer edil se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras firmar un acuerdo con CaixaBank para garantizar el baño en las playas de València a personas con discapacidad, preguntado por la detención de Rodríguez.

"En estos momentos desconozco en absoluto los motivos y el alcance de esta detención. No puedo aportar más información", ha respondido el alcalde de València, que ha explicado que se ha enterado del arresto de Jorge Rodríguez cuando estaba en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento.

"Me he enterado en la Junta de Portavoces. Lo he estado viendo y no tengo más información en este momento. Lo desconozco", ha agregado el primer edil. Joan Ribó ha manifestado que la detención de Jorge Rodríguez le ha "sorprendido mucho".