Romeo Santos traerá la bachata a Valencia en abril

Publicado 21/12/2015 12:07:54 CET

VALENCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantante Romeo Santos será el cabeza de cartel del festival Pal Mundo Valencia que se celebrará los días 15 y 16 de abril de 2016 en el Pabellón 5 de Feria Valencia, según ha indicado la organización del certamen en un comunicado.

El llamado 'Rey de la Bachata', actuará el primer día de festival junto a otras destacadas estrellas de la música latina entre las que figuran el cantante Elvis Crespo y el salsero Yan Collazo. Las entradas generales para Pal Mundo Valencia, están a la venta en preventa exclusiva a un precio reducido por tiempo limitado en la web www.palmundo.es.

El festival, que también se celebrará en Madrid los días 2 y 3 de abril en el Palacio de Vistalegre y en Málaga el 9 de abril en el Auditorio Municipal, ha señalado que en los próximos días anunciará el nombre de otros artistas que también participaran en el certamen.

Romeo Santos inició su carrera a mediado de los 90, y entre los años 1999-2000 debutó junto el grupo Aventura, cuya fama creció con su sencillo 'Obsesión', el mismo que les abrió las puertas al grupo a nivel internacional. El grupo Aventura se separó en el 2011 para tomar carreras individuales.

En su primera producción musical como solista 'Formula, Vol.1', Romeo consiguió rápidamente colocarse en el puesto número 1 en la lista Hot Latin Songs y también en la lista Tropical Songs con el sencillo 'You' y 'Promise', un segundo éxito que grabó junto a la estrella americana Usher.

Este álbum tuvo éxito y Romeo logró abarrotar como solista el Madison Square Garden en el 2012 con su concierto 'The King Stays King: Sold Out at Madison Square Garden' y obtuvo una nominación al Grammy como Mejor Álbum Latino Tropical.

En el 2014, publicó su segunda producción "Formula, Vol. 2", que incluía éxitos junto a artistas como Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony, Carlos Santana, Tego Calderón, entre otros.

Con esta producción, Romeo Santos logró obtener un lleno total en dos noches consecutivas en el Yankee Stadium y se convirtió el primer artista solista hispano en lograr este cometido.