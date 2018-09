Rut Nieves enseña en su nuevo libro que "el sufrimiento viene del miedo, no del amor"

Publicado 16/09/2018 12:14:33 CET

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rut Nieves, la autora de la trilogía 'Cree en ti', regresa con la obra que completa esta serie, 'El amor de tu vida', en la que defiende un concepto de este sentimiento desde la "alegría, la pasión, el respeto y la libertad". "El sufrimiento viene del miedo, no del amor", resalta.

Así lo ha aseverado a Europa Press con motivo de la publicación de esta nueva obra de "autoempoderamiento", como ella misma lo define, publicada por la editorial Planeta.

'El amor de tu vida' pretende "mostrar el camino para que cualquier persona pueda disfrutar y experimentar en el amor empezando por uno mismo y luego también con los demás", explica Nieves.

"Comparto información --continúa-- para que las personas tengan claro lo que es y lo que no es amor, ya que he visto que hay mucha confusión. Hemos oído muchas veces que 'el amor duele' o que 'quien te quiere te hará sufrir' pero eso nos hace mucho daño porque, en realidad, el amor no tiene nada que ver con eso; es alegría y te potencia. El amor es fácil", sentencia.

"GRAN MOTOR DE NUESTRAS VIDAS"

La autora explica que es necesario proporcionar herramientas, puesto que no hay una educación como tal sobre estas cuestiones. "No hay una asignatura en el colegio que te enseñe a amarte a ti mismo y a relacionarte desde el corazón con el otro y es algo muy importante, el gran motor de nuestras vidas", subraya.

Y añade: "Se nos ha formado para trabajar, pero no se nos ha enseñado a relacionarnos y si nos vamos atrás en el tiempo, antiguamente, los pueblos que querían dominar el mundo lo hacían desde el miedo, ocultando la información que podía hacer sentir poderosos a los demás y ahora estamos saliendo de ahí gracias a libertad de información que ha llegado a casi todo el mundo".

Como con sus anteriores títulos, Rut Nieves celebra la respuesta de los lectores, que están "muy agradecidos con la información" y "fascinados por descubrir muchas cosas". Ha comentado que, aunque es cierto que a día de hoy recibe "más 'feedback' de las mujeres que de los hombres, hay muchos varones que la dicen en redes sociales que también "necesitan" que escriba para ellos.

La autora está ya inmersa en su próximo proyecto, un libro que enlazará con 'El amor de tu vida' y que se centrará en la sexualidad, avanza.

Rut Nieves trabajaba en un despacho de arquitectos en Alemania cuando decidió dejarlo todo y formarse como coach con algunos de los grandes referentes mundiales, como Tony Robbins, Gregg Braden o Sergi Torres. Fundó la empresa Arquitectura de Emociones, escribió tres libros de éxito --'Cree en ti', 'Manual avanzado de manifestación' y 'El amor de tu vida'-- y ahora da conferencias y seminarios por toda España.