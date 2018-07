Sanz-Espert abrirá la Banda Municipal de València a "cualquier género" y a una programación "más atrevida"

Publicado 12/07/2018 13:01:52 CET

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director titular de la Banda Municipal de València, Rafael Sanz-Espert, ha destacado que uno de sus objetivos al frente de la agrupación es que esté "a la vanguardia de toda la literatura bandística y acometa cualquier género musical", en una programación "más atrevida" que pueda atraer nuevos públicos.

Así lo ha explicado este jueves a los medios, durante la presentación del 132 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València 2018, en la que ha aprovechado para esbozar los ejes de su proyecto, junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Glòria Tello. El maestro, que ha dirigido de la Banda Municipal de Bilbao y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, debutará en su nuevo cargo durante este evento.

Sanz ha subrayado que pretende una "mayor flexibilidad" en la agrupación para "ofrecer cualquier tipo de concierto o espectáculo". "Este proyecto artístico tiene entre sus objetivos incorporar nuevos públicos a través de programaciones más atrevidas, combinando diversos géneros", entre los que ha citado el jazz, pop, latino, flamenco, cultura popular, así como la música cinematográfica, la danza clásica, oriental o los bailes de salón.

"LA MEJOR BANDA SINFÓNICA DE EUROPA"

Asimismo, su meta es "conducir a la Banda Municipal de València a ser reconocida como la mejor banda sinfónica de Europa", así como ser "referente del panorama bandística mundial".

Además, pretende invitar a directores internacionales y nacionales para "internacionalizar" la banda y "enriquecer el repertorio y la programación". "Serán nuestros mejores embajadores y podrán conocer, desarrollar y exportar nuestra música", ha asegurado, antes de apuntar que se estudiará la "posibilidad" de que la agrupación "esté representada en los acontecimientos bandísticos más importantes del mundo".

PROYECTO "MEDITADO Y CONSOLIDADO"

El director ha resaltado que esta hoja de ruta es un "proyecto meditado y consolidado", con "magníficos resultados" en Madrid y Bilbao. Su nuevo cargo es una "gran responsabilidad" que asume "con muchísima ilusión y pasión". En este sentido, ha abogado por crear un "clima de trabajo de en equipo, a través de la comunicación, la cooperación y la complicidad".

Preguntado por la posibilidad de que la Banda Municipal comience a grabar su música, ha señalado que durante su dirección en Madrid y Bilbao se realizaron trabajos discográficos, ya que, a su juicio, "la música, para darse a conocer en todo el mundo, se debe grabar". "Tengo que hablarlo con la banda", ha puntualizado.

Asimismo, respecto a si tiene alguna reclamación para la Concejalía en materia presupuestaria y de recursos, ha señalado que lo primero es ver la situación de la banda, la creación de puestos de trabajo y el presupuesto de la formación. "No puedo pedir si no sé cuáles son las necesidades". "El camino lo conozco, las posibilidades las vamos a ver", ha agregado.

Sobre la oportunidad de dirigir a la Banda Municipal de València, ha admitido: "Si este ofrecimiento se me hubiese hecho hace un año, posiblemente hubiese dicho que no, porque el proyecto en Madrid no lo tenía terminado, no es que sea un proyecto terminado ahora pero es un proyecto que es difícil que tenga marcha atrás".

"No quiero decir que es una salida por la puerta grande, pero era el momento cuando tuve la oportunidad de decir que sí y regresara a casa, aunque la verdad es que nunca me marché de aquí", ha añadido.

Por su parte, la concejala de Cultura, Glòria Tello, ha explicado que la decisión de destituir al anterior titular de la formación, Fernando Bonete, y nombrar a Sanz no fue "de un día para otro", sino que era "necesario un cambio para explorar nuevos registros" porque "empezaba a estancarse" y para "seguir creciendo", a fin de generar un "revulsivo" que la convierta en una banda "contemporánea".

SIN CONCURSO PÚBLICO POR "CUESTIONES ARTÍSTICAS"

La elección se llevó a cabo sin concurso público, según la edil, por la "premura del tiempo" y por "cuestiones artísticas", ya que los proyectos que había desarrollado el maestro en Bilbao y Madrid "eran los que se ajustaban a la línea" que quería trazar el consistorio para la banda.

Además, ha apuntado que también contribuyó el hecho de que Sanz ya era funcionario del Ayuntamiento, lo que "facilitaba mucho el cambio", y la "banda se había pronunciado con una mayoría absoluta" y "aplastante" hacia Rafa Sanz. "Las cuestiones artísticas son distintas de las más técnicas".

Sobre este punto, el nuevo titular de la agrupación ha subrayado que "probablemente sea el director que más concursos ha realizado para entrar en administraciones públicas", un total de tres procesos selectivos. "No tendría miedo a un cuarto, pero muchas veces es perder el tiempo si tienes claro que quieres un proyecto", ha remarcado.