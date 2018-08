Sarrià sobre el PAI del Grao: "No se puede cuestionar un documento de más de un año de trabajo por cosas flojas"

Publicado 30/08/2018 16:52:20 CET

Responde a Grezzi que el expediente está "a su disposición" y avisa que "no es una carpetita ni un mapa, son varias cajas de documentos"

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de València, Vicent Sarrià, ha defendido este jueves el proyecto del PAI del Grao: "No se puede cuestionar un documento que lleva más de un año y pico de trabajo, en base a cosas muy flojas; el soterramiento de las vías del tren no es una razón y la anchura del antiguo cauce del río Turia se puede estudiar" pero "hay que saber que cualquier modificación tiene un coste para el Ayuntamiento" y "preservar el interés general pasa por preservar los recursos públicos".

Sarrià ha hecho esta declaraciones durante su visita a los hallazgos arqueológicos de la plaza del Pilar, al se preguntado por las discrepancias en torno al proyecto del PAI del Grao, expresadas en las últimas semanas en el seno del Govern de la Nau, entre ellas por el alcalde, Joan Ribó, que cuestionó la anchura del cauce del río prevista en el proyecto o que no se haya previsto el soterramiento de las vías del tren.

"En este caso, como en muchos otros, desgraciadamente tenemos que actuar no partiendo de cero sino desde la realidad en la que nos encontramos". "Es un "proyecto complejo", ha dicho, que adapta otro anterior e intenta "resolver un enorme fiasco que nos dejó el PP en ese sector, con un convenio que se firmó que no nombraba en ningún momento la Fórmula 1 pero que dejó viales ejecutados por valor de más de 40 millones de euros".

Este convenio obliga al Ayuntamiento a devolverlos a la Generalitat y le da dos opciones: o los repercute como cargas de urbanización o busca otras fórmulas. "El esfuerzo del equipo redactor del planeamiento ha buscado es maximizar la integración de esos elementos ya pagados y ejecutados dentro de la urbanización del sector".

El concejal lamenta que se filtrara el proyecto encargado al despacho de José María Tomás, todavía pendiente de ser enviado a la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA) y que una vez sea estudiado por los técnicos, se trasladará al Ayuntamiento.

Para Sarrià, "se ha hecho un buen trabajo dados todos los condicionantes. Nos gustaría partir de cero para hacer lo que nos diera la gana pero responde a los retos y problemas que se plantearon y al mandato del pleno municipal. Como todo, es mejorable" pero "no es un documento cerrado y en su tramitacion sufrirá cambios con toda seguidad", ha augurado.

"UN CONDICIONANTE NO MENOR" PARA LA ANCHURA DEL CAUCE DEL RÍO

Respecto a la anchura del cauce del río, Sarrià ha explicado que "suprimir todo un vial de lo conocido como 'la cabeza de pato' supone que ese vial ya no se puede repercturir como carga de urbanización y que el Ayuntamiento tendría que abordar en solitario el pago de esa obra a la Generalitat".

Además, el edil ha advertido de un "condicionante no menor": "el tramo final del jardín del Turia estaba condicionado por un proyecto de prolongación del colector norte" que tenía que abonar la Administración, estimado en 40 millones. Por este motivo, uno de los encargos que al equipo redactor era buscar soluciones que eviten tener que ejecutur esa infraestructura tan costosa y con el problema añadido de que mientras no se ejectara, no se podria ejecutar el tramo final del jardín".

La prioridad, ha explicado, era "ejecutar cuanto antes ese último tramo del río, en previsión de que en la próxima legislatura se ponga en marcha la ejecución del parque de desembocadura que recientemente pactado con el puerto, para completar toda la fachada marítima en todo ese ámbito de Nazaret". Para ello, se han buscado fórmulas altenativas a través depósitos de tormentas que permitirán no tener que ejecutar el colector tal como estaba previsto.

LA REIVINDICACIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE VÍAS DE LAS VÍAS DEL TREN

La polémica por el soterramiento de las vías, Sarrià cree que es algo "absurdo de todas todas" puesto que un estudio del Ministerio de Fomento apunta a dos alternativas, una de 70 millones de euros, y otra de 129 millones. "No va a ser una cosa inmediata", ha apuntado Sarrià y esperar al soterramiento supondría esperar para ejecutar un "sector clave para completar la fachada marítima" y que "supone un foco de degradación y problemas".

Desde el Ayuntamiento, se prefiere la opción de 129 millones, que llega hasta la autovía del Saler. "Es alternativa óptima para la ciudad", ha subrayado.

Según Sarrià el soterramiento de las vías es una "reivindicación de la ciudad" que el PSPV va a mantener, aunque es "consciente" de que en la coyuntura actual "hay prioridades" y "muchas demandas para el Gobierno". El soterramiento "imprescindible y necesario" y "en el momento que sea posible habrá que abordarlo".

El edil cree que "es una cuestión que tarde o temprano habrá que abordar pero que el Ayuntamiento no puede abordar en solitario; tiene que ser producto de una negociación con otras administraciones, entre ellas el Ministerio de Fomento".

Mientras tanto, hay dos alternativas: "la que tenía prevista el PP, que era tirar un viaducto por encima de la Avenida de Francia y para de contar, o intentar una solución más imaginativa que dé más calidad urbana, que permita mejor conexión de ese sector con el resto de la ciudad", ha dicho en alusión al proyecto del PAI.

"Si mientras se resuelve el tema del soterramiento de vías mejor que mejor, un proyecto urbanización en ese aspecto es fácil de modificar sobre la marcha y donde hay una solución provisional se transforma en definitiva", ha aseguraod.

EDIFICABILIDAD

Respecto a la preocupación por edificaciones como un cuartel Guardia Civil y algún edificio de la admnistración autonómica, considera que se trata de un "tema menor", dado que ninguna de las administraciones ha mostrado interés por mantener esos edificios, ni tienen protección ni valor patrimonial o arquitectónico.

Sarrià ha apuntado que es "sector ya urbanizable con una edificabilidad reconocida". En este punto, preguntado por las críticas de la edil y portavoz de València en Comú, María Oliver a esta edificabilidad, el responsable de Urbanismo ha apuntado que en mantedrá una proporción de VPO del 30% y ha avanzado prevé hablar con ella "en breve, de los detalles que le preocupen".



"NO NEGAMOS NUNCA EL ACCESO A NINGÚN EXPEDIENTE"

Preguntado sobre sí ha hablado con el alcalde Joan Ribó tras la polémica, Sarrià ha comentado que "antes del verano" le avanzó "algunas de las ideas básicas" del proyecto y el primer edil le expresó su "preocupación por el río y por el tema del soterramiento". Sarrià creía que se habían "clarificado" estos puntos: "se ve que no", ha admitido, "lo volveremos a tratar, lo abordaremos".

También ha respondido al concejal de Mobilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha anunciado que va a pedir el expediente del proyecto: "a ningún miembro de gobierno ni de oposición le he negado nunca un expediente de ninguno de los departamentos que gestiono". Eso sí, "no es una carpetita ni un mapa, son varias cajas de documentos" que "por supuesto están a disposición de los miembros de la corporación que quieran estudiarlas. Como norma, desde Urbanismo no negamos nunca el acceso a ningún expediente ni proyecto".

Para Sarrià ha habido "cierta ansiedad por contestar una cosa que no era el momento". "A veces se hacen consideraciones sin saber consecuencias que tienen esas cosas". En todo caso, se está "abierto a abordar no solo dentro del gobierno, también con la oposición, todas las cuestiones que sean mejorables, razonales y economicamente sostenibles".

Para Sarrià, este es un "sector muy interesante" que cree que será "de las mejores zonas de València pero exige mucho trabajo". En este mandato, su intención es "intentar dejarlo listo antes de que acabe la legislatura para que en la siguiente poderlo abordar".