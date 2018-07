El Síndic insta a revisar la ubicación y actualizar las estaciones de medición de calidad del aire

Publicado 15/06/2018 16:16:07 CET

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, insta a revisar la ubicación y actualizar todas las estaciones de medición de calidad del aire de la red valenciana.

El defensor del pueblo valenciano ha hecho llegar tanto al Ayuntamiento de València como a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural cuatro recomendaciones encaminadas a mejorar al máximo posible la calidad del aire en la ciudad de València y su entorno metropolitano.

Cholbi inició la investigación de oficio en marzo de este año a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación que denunciaban que la ciudad de València superó los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud en gases contaminantes en 2017.

A la petición de informe sobre esta situación, tanto la Conselleria como el Ayuntamiento respondieron al Síndic que los niveles recomendados por la OMS no dejan de ser recomendaciones orientativas. Si bien reconocían que las directivas europeas se van revisando en base a esas recomendaciones de la OMS, indicaban que "hasta que no figuren en la normativa comunitaria no son exigibles".

También coincidieron en señalar que, atendiendo a los criterios establecidos en la normativa atmosférica vigente, durante el 2017 no se había excedido ningún límite legislativo en las estaciones de control, y ambas detallaron las acciones que estaban llevando a cabo en la lucha contra la contaminación atmosférica.

El Síndic, por su parte, valora el trabajo que están llevando a cabo estas dos administraciones, pero defiende la importancia de respetar las advertencias de este organismo internacional, señala la institución en un comunicado.

"Las recomendaciones de la OMS han sido redactadas por personas expertas y están fundamentadas en estudios científicos, por lo que, al margen de su mayor o menor obligatoriedad, es evidente que su cumplimiento es más que aconsejable cuando estamos hablando del derecho a la salud de las personas y del derecho a la protección de medio ambiente, dos derechos fundamentales de primer orden".

En su resolución, el Síndic también se hace eco de una de las peticiones de la organización ecologista València per l'Aire y pide que se revisen y actualicen todas las estaciones pertenecientes a la Red Valenciana, así como su emplazamiento.

Además, para mejorar la calidad de los datos y ejercer un mayor control, Cholbi insta a ubicar una nueva estación de medición en un área de máxima concentración conocida como 'La Aglomeración de l'Horta'.

ASOCIACIONES ECOLOGISTAS

Otras de las recomendaciones del defensor valenciano es la incorporación de las asociaciones ecologistas más representativas de la Comunidad Valenciana en el grupo de trabajo encargado de elaborar y actualizar del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración ES1016: L'Horta (zona de València y entorno metropolitano).

Un grupo hasta ahora formado por representantes de la Generalitat, del Ayuntamiento de València, de la Autoridad Portuaria y también por investigadores de la fundación CEAM.

Por último, y teniendo en cuenta que el tráfico rodado es el principal foco contaminante del aire de la ciudad de València, el Síndic aconseja revisar y mejorar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de València.