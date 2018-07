El socialista Toni Gaspar, elegido presidente de la Diputación de Valencia como sustituto de Jorge Rodríguez

Actualizado 17/07/2018 17:21:44 CET

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Hacienda y alcalde de Faura (Valencia), el socialista Toni Gaspar, ha sido elegido este martes presidente de la Diputación de Valencia como sustituto de Jorge Rodríguez, que dejó el pasado 2 de julio este cargo y su acta en la institución tras su detención y puesta en libertad con cargos en la operación 'Alquería', que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de la empresa pública Divalterra.

Gaspar, hasta ahora vicepresidente segundo, ha sido designado nuevo presidente en el pleno extraordinario celebrado para ello, una convocatoria que ha tenido lugar tras la sesión también extraordinaria en la que Rebeca Torró (PSPV) ha tomado posesión como nueva diputada provincial tras asumir el acta dejada por Rodríguez.

Ambos plenos han sido presididos por la vicepresidenta primera de la institución y presidenta en funciones desde la renuncia de Rodríguez, Maria Josep Amigó, que ha dado la enhorabuena y ha abrazado a Torró tras prometer su cargo y convertirse en diputada provincial y a Toni Gaspar, que también ha prometido su nueva responsabilidad.

Gaspar ha recibido el respaldo de los cuatro partidos que conforman el ejecutivo de la Diputación --PSPV, Compromís, EU y València en Comú-- después de que solo los socialistas, atendiendo al pacto de gobierno establecido al inicio de la legislatura, hayan presentado candidato a la Presidencia.

El PP ha propuesto como candidata a su portavoz, Mari Carmen Contelles, mientras que Cs no ha presentado candidato y ha apostado por un "gobierno de transición" y de "consenso" formado por toda la corporación, apoyado en funcionarios y con un "presidente testimonial". El diputado de No Adscritos, José Enrique Aguar, tampoco ha presentado candidatura alternativa.

De este modo, en la votación se han emitido 17 votos, que suponen la mayoría absoluta de la corporación, a favor de Gaspar, 12 a favor de Contelles, uno en blanco y uno nulo. Este último, ha sido descartado al poner "En contra de los dos candidatos" y se atribuye a la diputada de Cs, Mamen Peris. Tras ser proclamado presidente y antes de ocupar su asiento en la presidencia del pleno, Toni Gaspar se ha acercado a los escaños para saludar a los portavoces de los grupos políticos y a algunos invitados.

"POLÍTICA CON P MAYÚSCULA"

Gaspar ha asegurado que en esta nueva etapa "toca seguir trabajando" para "acabar la hoja de ruta" iniciada "hace tres años" en la corporación provincial", con "Jorge Rodríguez a la cabeza", para "mejorar" la institución y "servir mejor a los ayuntamientos y a los valencianos". Con ese fin ha instado a "hacer política con p mayúscula", a plantearla "a largo plazo", a "escuchar", a buscar "acuerdos y no imposiciones" y a buscar el "consenso".

El nuevo presidente ha señalado que "ningún cargo es propiedad de nadie" y ha dicho que "desde el minuto uno" se está "a cargo de quien nos propuso", al tiempo que ha apuntado que "las instituciones están al servicio de las personas". Se ha referido al futuro de las diputaciones y ha pedido que "nadie se rasgue las vestiduras" si las instituciones "cambian, se fusionan, se transforman o desaparecen para surgir otras" que mantengan esa labor.

"La Diputación no es una excepción. No porque nos guste más o menos sino porque si hay una forma de hacer mejor las cosas es obligación hacerla", ha expuesto, "con respeto absoluto a las normas".

Gaspar ha valorado la decisión de Rodríguez de "apartarse" tras su detención, para no entorpecer la institución y ha considerado que esta "actitud le honra", además de desearle "lo mejor". Ha afirmado que los políticos están para "hacer política" y "no para hacer justicia en los hemiciclos", ha pedido "dejar hablar a la justicia", "no confundir" y tener en cuenta "la presunción de inocencia".

"UNA TOMADURA DE PELO"

La portavoz del PP ha manifestado que el acto de este martes no era "una investidura" sino "una tomadura de pelo". En este sentido, ha resaltado que "PSPV y Compromís respaldaron los contratos de alta dirección" en Divalterra que se investigan, ha recordado el "secreto de sumario" de 'Alquería' y ha pedido esperar a ver "lo contaminado que sigue estando el gobierno" de la Diputación. Además, ha subrayado la ausencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el pleno.

Contelles ha dicho que los miembros del equipo de gobierno son "víctimas" de sí "mismos y de nadie más" y ha lamentado su "gestión, dopaje" y "fracaso", además de acusarlos de pretender "amarrarse a los sillones" y de haber perdido "credibilidad". Ha rechazado el cierre de Divalterra y ha pedido que no se haga "culpables" a sus 700 trabajadores. Gaspar ha garantizado esos empleos y ha pedido al PP "no confundir".

La diputada de Cs ha lamentado que la Diputación, "en lo esencial, no ha cambiado" y ha expresado su "decepción", además de criticar que el gobierno "trabaja en compartimentos estancos", sin plan provincial estratégico, y que se mantenga "la vieja política". El diputado de No Adscritos ha echado en falta en el pleno a Puig como "apoyo a la institución" y ha pedido a Gaspar, del que ha destacado su amor por "el municipalismo", que trabaje para "dignificar" la entidad.

Como representantes del equipo de gobierno, el portavoz de Compromís, Xavier Rius, ha reconocido la labor de Rodríguez en sus años de mandato y ha indicado que "el tiempo pone a cada uno en su lugar". Ha valorado el trabajo hecho desde 2015 en la Diputación y ha criticado que Cs diga que "nada ha cambiado" y que el PP quiera dar "lecciones de ética".

El portavoz del PSPV, Pablo Seguí, ha expresado a Gaspar su "total apoyo" y su convencimiento de que será "un gran presidente" que tiene en su haber su experiencia como alcalde. "Asumes la presidencia en un momento difícil, estamos seguros de que una persona como tú sabrá hacer frente a ella", ha declarado, al tiempo que ha afirmado que se seguirá trabajando para mantener un gobierno "a prueba de bombas".

"NO SEA MULETA DEL PP"

El diputado de València en Comú, Roberto Jaramillo, ha lamentado también que Cs señale que "todo sigue igual" y le ha pedido que "no sea muleta del PP", además de rechazar que el PP "dé lecciones" y subrayar que en el ejecutivo provincial "no hay ladrones ni conseguidores".

Jaramillo ha dicho a Gaspar que el sí a su presidencia no es "un cheque en blanco" sino "un voto de confianza" y ha pedido "un gobierno transversal" y la "defensa del municipalismo". La diputada de EU, Rosa Pérez, ha considerado que Gaspar será "un buen presidente" que seguirá el trabajo iniciado en 2015 tras "una etapa oscura" y con el fin de conformar "un gobierno de cambio".