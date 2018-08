STEPV critica que solo el 35% de aspirantes supera las pruebas de oposiciones docentes por un sistema "nefasto"

Publicado 23/07/2018 18:30:40 CET

Audición y Lenguaje, la especialidad con menor índice de personas que superan el proceso respecto a las plazas convocadas, según el sindicato

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha señalado que "solo el 35%" de las personas que se han presentado a las oposiciones docentes han superado las pruebas y ha mostrado su adhesión a la concentración que han convocado esta martes a las 12.00 horas en la Conselleria de Educación aspirantes "afectados por el sistema" de oposición, que ha calificado de "nefasto"

STEPV explica, a través de un comunicado, que el Ministerio de Educación ha sido el encargado de regular que las diferentes pruebas de oposición que continúan siendo eliminatorias. De este modo, las personas inscritas realizaron la primera prueba que consistía en la redacción y lectura de un tema teórico y de un caso práctico relacionado en la especialidad. Esta primera fase la superó un 45% de las personas, y pasaron a realizar la segunda prueba que consistía en la defensa oral de una programación y unidad didáctica, que superaron un 35% respecto al total de los inscritos.

Estas cifras suponen que "más de la mitad de los inscritos no han podido optar a poder demostrar a los miembros de los tribunales sus aptitudes prácticas como docente, bien defendiendo la programación y unidad didáctica, o bien en la fase de concurso valorándose su experiencia docente".

STEPV ha elaborado un estudio sobre los resultados de la segunda prueba de la fase de oposición que refleja que el índice de los que no superan la primera fase es "significativamente mucho mayor que el de las personas que no superan la segunda". En concreto, la primera prueba no la pasan el 55% de las personas inscritas, y un 13% son las personas que no superan la segunda prueba respecto a las que sólo podían continuar en el proceso.

Para STEPV, un factor "determinante ha sido la falta de tiempo previsto, por parte de la Conselleria de Educación, en el calendario de realización de pruebas de los tribunales, lo que hacía que no se pudiera disponer del tiempo necesario para que todos los opositores pudieran realizar la totalidad de las pruebas".

Otra clave, en opinión del sindicato, hubiera sido reducir las ratios del tribunal a un máximo de 50 personas tal y como pidió STEPV en la mesa de negociación. "Estos condicionantes han hecho que los miembros de los tribunales hayan estado trabajando bajo presión y sin las condiciones idóneas para poder desarrollar sus tareas ni poder valorar adecuadamente las persones opositoras", a su parecer.

PLAZAS AL TURNO LIBRE

Asimismo, el sindicato afirma que "la gran mayoría" de las plazas reservadas a personas en diversidad funcional no han sido cubiertas, solo el 26%, y un total de 154 plazas pasan a asignarse al turno libre. Por especialidades son 27 para Educación Infantil, 26 en Inglés, 10 en Educación Física, 10 en Música, 31 en Audición y Lenguaje, 4 en Pedagogía Terapéutica y 46 en Educación Primaria.

Al hacerse el reparto de estas plazas por tribunal --tal y como ha decidido Conselleria, recalcan--, continúa constatándose "la injusticia de la aplicación de este criterio". En este sentido, ponen como ejemplo que hay tribunales de la misma especialidad de Audición y Lenguaje que disponen de solo 17 plazas para 31 personas que han superado la oposición, mientras que otras que disponen de 26 plazas para 34 personas, una cantidad muy similar la que ha aprobado la fase oposición pero con muy diferentes opciones.

"Incluso --prosiguen-- encontramos tribunales que disponiendo de 26 plazas solo han superado la oposición 20 personas y que, por lo tanto, algunas quedarán desiertas"

De las situaciones descritas, STEPV observa que en la especialidad de Audición y Lenguaje 11 plazas van a quedar desiertas teniendo en cuenta que un total de 553 han superado la oposición para 500 plazas y que estas, en el caso de no haberse hecho el reparto por tribunal, hubieran sido cubiertas. Destaca que esta especialidad "ha sido la que tiene menor índice de personas que superan la oposición respecto a las plazas convocados".

Una de las propuestas de mejora del sindicato al sistema de oposiciones --"trasladada en mesa de negociación y no aceptada por Conselleria", lamentan-- fue la creación de comisiones específicas baremadoras de méritos, una tarea "que es puramente administrativa y podría haber sido realizada previamente por personas formadas en la materia o paralelamente a la realización pruebes oposición".

Así, "el tiempo que destinan los tribunales a hacer esta función se podría dedicar a ampliar los días que tienen para realizar las evaluaciones de las diferentes pruebas que sí tienen carácter pedagógico y poder atender mejor a las personas opositoras".

CONCENTRACIÓN PARA PEDIR REVISIÓN

La organización señala que "las personas afectadas por este funcionamiento nefasto del sistema de oposición se han dirigido a STEPV, que apoya a este colectivo que ha convocado para mañana, 24 de julio, a las 12.00 horas en Conselleria una nueva concentración para reclamar la revisión de las pruebas y un nuevo sistema de ingreso a la función pública docente más justo y objetivo".

Además, el sindicato ha convocado asambleas para el próximo miércoles 25 de julio, a las 10.30 horas para informar de los trámites que deben hacer por todas las personas de nueva incorporación a las bolsas de trabajo, y a las 12.00 para explicar a los opositores que sacan plaza de todos los procedimientos necesarios.