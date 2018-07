Taxistas se manifiestan en València contra la regulación horaria 12+4, que "causará cientos de despidos"

Publicado 18/07/2018 17:27:02 CET

Taxistas han llevado a cabo una manifestación este miércoles en València para exigir la paralización de la regulación horaria 12+4, que a su parecer es "injusta" y "no beneficia" a este colectivo y que provocará "cientos de despidos".

La acción reivindicativa, con el lema 'No a las 12+4, por una regulación democrática aprobada en urnas', ha comenzado en el Complejo Administrativo 9 de Octubre, en la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, donde el presidente y el Vicepresidente de la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia, Ismael Arráez y José Miguel Sanz, respectivamente, han subido a hablar con el director general de Obras Públicas Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, acompañados por la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi, Isabel Segura, y por el Presidente de Eurotaxi Adaptado Valencia, Ricarlo Pardo.

Tras pedirle al director general la retirada de la orden aprobada de 12+4 y que "escuche de una vez" por todas a los taxistas que protestan en las calles, el colectivo ha recorrido el paseo de la Petxina, la calle Blanqueries hasta el cruce de la calle Comte Trénor con la calle Mur de Santa Anna donde la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia ha hecho entrega al pleno de Les Corts y a cada uno de los grupos parlamentarios con representación un manifiesto de la mayoría del sector en contra de esta regulación, informa la entidad profesional.

En el texto, se exige al Consell "la paralización de las 12+4 y la aprobación de una regulación coherente y consensuada, elegida democráticamente, por medio de urnas, donde se escuche a todos los taxistas, no a una parte como se ha hecho hasta ahora, y de verdad se adecue el servicio del taxi a la demanda real actual", exponen.

Estos trabajadores consideran que tras la publicación, el 6 de julio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), de la orden de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la nueva regulación horaria 12+4 para el Área de Prestación Conjunta de Valencia (APC), "los taxistas van a tener que dividir su jornada laboral de forma drástica, teniendo que trabajar al día cuatro horas de 2 a 6 de la madrugada, que no son rentables porque no hay demanda y encima no van a poder descansar para atender las necesidades del día siguiente".

PERJUDICA "A LA MAYORÍA DEL SECTOR"

En la misma línea, recalcan que la nueva regulación horaria "va a perjudicar a la mayoría del sector, no solo a los taxistas con más de una licencia, sino también a los autónomos que comparten vehículo, como son muchos matrimonios, padres e hijos, que perderán sus puestos de trabajo, por no ser rentable salir con el taxi de madrugada entre semana al no haber demanda y no poder conciliar la vida laboral y familiar".

El presidente de la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia, Ismael Arráez, ha añadido que la normativa "también afecta al autónomo que no comparte taxi, ya que cuando cumpla el primer bloque horario, aunque en ese momento haya una feria, un evento deportivo o un volumen de trabajo alto, no podrá ofrecer su servicio, deberá irse a su casa y levantarse a las 2 de la madrugada para continuar sin descansar con su jornada laboral a horas improductivas".

Para Arráez, "las 12+4 van a producir cientos de despidos porque muchos taxistas no van a poder aguantar esta regulación, provocando el efecto contrario al supuestamente perseguido al dejar Valencia sin taxis de madrugada y los fines de semana, como ocurrió el pasado sábado en el Puerto, abriendo de forma intencionada la puerta al servicio de VTC".