Teatro con acento valenciano en el Principal y el Rialto

Publicado 21/12/2015 16:06:57 CET

Los teatros Principal y Rialto de Valencia y Arniches de Alicante ofrecerán en 2016 una programación con claro acento valenciano, ya que las producciones de artes escénicas de la Comunitat van a dominar en la agenda cultural preparada por CulturArts Teatro y Danza. Es especialmente significativo en el caso de Valencia, donde la producción autóctona ocupa el 85 por ciento, destaca la Conselleria de Cultura.

El Teatro Principal de Valencia comienza el año el 8 de enero con el Especial 3 anys del Nus de Miquel Gil y Pep Gimeno "El Botifarra", un recital acústico en el que los dos músicos valencianos interactúan con el público. Les sigue el día 9 el espectáculo de Xavi Castillo con los A-phonics: 'Xavi Castillo al Principal', una versión actualizada de 'Veriueu-ho Show'.

Les seguirán dos coproducciones de compañias valencianas incluidas en el Plan de Coproducciones de CulturArts Teatro y Danza. La primera, del 22 al 24 de enero, de la compañía Otra Danza, compañía ilicitana dirigida por Asun Noales: 'Clandestino', un espacio simbólico situado en una noche cualquiera de cualquier metrópoli durante el periodo de entre guerras. La segunda, del 28 de enero al 7 de febrero, 'La guerra dels mons 2,0', de L'Horta Teatre, un espectáculo en valenciano inspirado en la emisión radiofónica que en 1938 realizó Orson Welles.

A partir del 12 de febrero llega al Principal uno de los musicales de más éxito en Broadway y Londres, como es 'Sister Act'. El montaje, con banda sonora original compuesta por el oscarizado Alan Menken. Posteriormente, del 29 de marzo al 3 de abril, se pondrá en escena 'Pancreas', una tragicomedia de vida y muerte interpretada por Fernando Cayo, Alfonso Lara y Santiago Ramos.

Antes de comenzar la temporada de danza en primavera también estarán en el Principal la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 'El alcalde de Zalamea' protagonizada por Carmelo Gómez y Focus con la obra 'Panorama des del Pont', de Arthur Miller en valenciano.

Por su parte, el Teatro Rialto continúa hasta el 10 de enero la producción de CulturArts 'La Hostalera, última función', que desde su estreno ha obtenido muy buena respuesta por parte del público y la crítica y que cuenta con un "magnífico" elenco de actores valencianos integrado por Rosana Pastor, José Montesinos, Sergio Villanueva, Jaime Linares, Bruno Tamarit, Vanessa Cano, Panchi Vivó, Victoria Salvador y Arcadi Valiente.

Durante los meses de enero y marzo llegan a la sala José Sancho seis espectáculos que nacieron en Russafa Escènica, Festival multidisciplinar de artes escénicas fusionadas con artes plásticas, y que después de representarse en locales comerciales, viviendas, talleres, etc llegan ahora al escenario del Teatro Rialto.

Las propuesta son 'A España no la va a conocer ni la madre que la parió', de Wichita Co; 'Río por no llorarme', de la barbàrie teatro; 'Split a mort' de Colectivo circo 9.8 & Luna y panorama de los insectos; 'El mirador presenta... Dies de guardar' de la compañía LaGranFamilia; 'Réquiem' de Tito L'efante y 'Replay' de José Domenech, detalla el departamento que dirige Vicent Marzà en un comunicado.

Además, en enero se desarrollarán los talleres de final de carrera de la Escuela Superior de Arte Dramático: Yvonne, Princesa de Borgoña, de Witold Gombrowicz, dirigido por Ramón Moreno y Macbeth, de William Shakespeare, dirigido por Vicente Genovés.

MOMA TEATRE

La compañía valenciana Moma Teatre llega al Rialto del 3 al 21 de febrero con 'Vània', basado en la obra de Chéjov Tío Vania. La obra, en valenciano, está dirigida por Carles Alfaro y cuenta con un grandísimo elenco de actores valencianos: Rafael Calatayud, Empar Canet, Josep Manel Casany, Àngel Fígols, Mamen Garcia y Rebeca Valls.

Del 3 al 6 de marzo podremos ver otra de las coproducciones de CulturArts, en este caso con Teatro de lo Inestable: Acosos y Derribos, S.L, una creación de Jacobo Pallarés, que también codirige con Carles Sanjaime y Kika Garcelán, y con texto de Pallarés y Gabi Ochoa. Un espectáculo cargado de contenido social.

Tras la segunda parte del ciclo de Russafa Escènica que comienza el 9 de marzo, llega el humor de Ornitorrincs con Mecbeth (casi de Shakespeare), de Jaime Pujol y Diego Braguinsky con música y canciones de Víctor Lucas. Estará del 30 de marzo al 24 de abril con funciones en valenciano y castellano.

ALICANTE

Por lo que respecta al Teatre Arniches de Alicante, continúa ofreciendo al público alicantino una completa oferta cultural que engloba las diferentes aéreas que gestiona CulturArts: martes y jueves audiovisual; miércoles música y los fines de semana artes escénicas en general.

El audiovisual está representado los jueves en la Filmoteca de Alicante y el tercer martes de cada mes con la proyección de un programa de cortometrajes valencianos y de otras comunidades autónomas organizado por la Asociación Mediterrània Audiovisual de Alicante.

La música toma el Arniches todos los miércoles con el ciclo de conciertos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá, un ciclo con entrada libre con el que queremos dar una oportunidad a los jóvenes estudiantes de mostrar al público su trabajo y al mismo tiempo que les sirva de experiencia profesional. Además continuará la IV edición del ciclo Atiende Alicante, un ciclo que nació para recuperar la oferta cultural de calidad en nuestra ciudad y el gusto por los conciertos en ambientes íntimos.

Además la música estará presente en el espectáculo Desconcierto de la compañía Melomans y con el musical El fantasma de la Ópera, de la compañía Teatro Musical.

El teatro familiar estará presente con los espectáculos El somni de Julio Verne, de Julio Martí Zahonero y Peter Pan, de Saga Producciones.

Se verá también en el Teatre Arniches teatro en valenciano la comedias 'PSÉUDOL Golfus Hispanicus', de Zircó Producciones; 'El crèdit', una comedia de Jordi Galcerán; 'Cubs', de Jaume Policarpo con la compañía Bambalina; 'Fracasadas', de Nacho de Diego con Marina Viñals y Manuel Puchades y la producción de CulturArts Teatro y Danza 'La Gata', basada en la obra de Tennessee Williams 'La gata sobre el tejado del zinc caliente'.

También se presentarán títulos como 'Se vende', de Epidauro Teatro; André y Dorine, una exitosa obra de Kulunka teatro, 'El Buscón', de Quevedo, adaptado y dirigido por Juanma Cifuentes; Teresa de Ávila, de José Mª Rodríguez Méndez con Blanca Beneito; y dos comedias con música en directo: 'Y sin embargo te quiero', de Miguel Murillo y 'Mecbeth' de Jaime Pujol y Diego Braguinsky.