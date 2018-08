Toni Cantó asegura que "tener 17 regulaciones distintas" para las VTC generará un "auténtico caos"

Publicado 02/08/2018 16:21:28 CET

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

EL diputado nacional de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó ha advertido este jueves que transferir las competencias para conceder licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) a las Comunidades Autónomas "no es la solución", ya que "vamos a tener 17 regulaciones distintas" y "será un auténtico caos".

Así lo ha afirmado en València durante una rueda de prensa para analizar la actualidad política, en la que ha participado también el portavoz autonómico de Cs, Fernando Giner, la síndica de Cs en Les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez.

"Nos parece absolutamente reprobable, y esto es una muestra más de la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez, que, cuando se encuentra la solución, sea darle las competencias a las Comunidades Autónomas", ha recriminado.

Cantó ha insistido en que esta transferencia de competencias "no es la solución", si no que "hay que regular, regular bien; no solo el problema del taxi, también las licencias VTC, que es un futuro que ha llegado hace tiempo y al que no se puede dar la espalda", ha destacado.

De igual forma, el parlamentario ha subrayado que tampoco "se puede dar la espalda a los usuarios, a los clientes, que el Gobierno estos días ha tenido completamente abandonados", ha zanjado.