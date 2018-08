Turisme advierte con una multa de entre 100.001 a 600.000 € a una vecina de Vilafamés que ejercía de guía sin título

Publicado 22/08/2018 18:50:47 CET

CASTELLÓN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Territorial de Turisme de Castellón ha advertido a una vecina de la localidad de Vilafamés con una multa de entre 100.001 a 600.000 euros por ejercer de guía en el municipio sin disponer del título oficial, ya que esta actuación constituye una infracción muy grave de la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad.

Así consta en un escrito de diligencias previas remitido a la afectada, en el que se señala que tras practicar una inspección en el Ayuntamiento y la Tourist Info de Vilafamés, se ha constadado que realiza visitas guiadas al municipio, que oferta en internet a través de la plataforma www.guruwalk.com y con tarjetas informativas, "servicios propios de la actividad profesional de guía de turismo", que considera que ofrecía "de forma habitual" y mediante precio, en este caso, necesidad de donativo o propina.

Turisme le avisa de que tiene un plazo para acreditar que dispone de la habilitación necesaria y aportar el carné profesional o, en caso contrario, deberá cesar "de forma inmediata" la actividad y retirar cualquier publicidad de las visitas guiadas mediante cualquier tipo de precio. El escrito incluye la advertencia de que la nueva ley de Turismo considera esta actuación muy grave y la sanción correspondiente.

La persona apercibida, Susana Meseguer, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que ni se lucraba con esta actividad ni era su negocio, sino que realizaba los paseos por la localidad "siempre" informando que no era guía oficial y relatando anécdotas, explicando senderos o hablando del entorno, pero cuando había que realizar alguna precisión histórica remitía a la Oficina de Turismo, desde donde no ha recibido ningún tipo de advertencia.

"HOBBY"

"Siempre como un hobby, me gustaba mucho, me encantaba hacerlo porque también obtenía cosas positivas, como el intercambio de experiencias con la gente, en especial en un pueblo pequeño donde la Oficina no puede en ocasiones salir porque solo hay una persona", argumenta Susana, quien explica que, en ocasiones, ha hecho el recorrido con una sola persona.

Ahora, ha cesado la actividad, que se ofrecía a través de la plataforma 'guruwalk', donde había obtenido muy buenas recomendaciones de visitantes. Desde esta organización, que opera en más de 70 países, han asegurado a Europa Press que la habilitación de guía oficial es obligatorio --según comunidades autónomas-- cuando se realizan visitas a lugares considerados Bien de Interés Cultural (BIC) e insisten en que desde la Oficina de Turismo no le habían puesto problemas para hacerlo. Además, aseguran que la falta de título se debe a que no se han convocado exámenes "en varios años".

Desde la Secretaría Autonómica de Turisme han asegurado que este tipo de casos se detectan dentro de la campaña de inspecciones contra el intrusismo, que se llevan a cabo en el sector, e incluyeN apartamentos y alojamientos. A través de los servicios de Inspección, les llegan denuncias que se verifican.

En este caso de Vilafamés, se encuentra en la fase previa de requerimiento para que se subsane la actividad -- la nueva ley de Turismo considera muy grave ejercer una actividad sin disponer de la habilitación-- y en la fase de recibir y estudiar las alegaciones de la denunciada, que llegaron a principios de semana, según han indicado a Europa Press.

Susana ya ha cesado la actividad, según ha confirmado ella misma y la plataforma, de donde ha retirado su tour "pese a tener muchas valoraciones positivas, para evitar así la multa", ha informado 'guruwalk'. No obstante, lamenta no poder hacer de esta forma "promoción" de su pueblo, porque es algo que "lo vive", aunque gracias a esa actividad ha montado su propio negocio 'Ruralelectricbike (REB)', un servicio de alquiler de bicicletas y rutas autoguiadas para dar a conocer Vilafamés y alrededores.