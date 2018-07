La Unió califica de "desastre" la gestión de Ministerio de Agricultura en las solicitudes de la PAC de este año

Publicado 27/04/2015 18:57:42 CET

VALENCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Llauradors ha calificado de "desastre" y de "mala" la gestión del Ministerio de Agricultura en las solicitudes de la Política Agraria Común (PAC), de este año y que ha causado retrasos, inconvenientes e incidencias que han afectado a más de 95.000 peticionarios en toda la Comunitat Valenciana.

Asimismo, el colectivo agrario, en un comunicado, ha criticado que, a pesar de todos estos problemas, tampoco existe confirmación oficial a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la prórroga anunciada para la presentación de solicitudes hasta el 15 de junio --finalizaba el 15 de mayo--.

Según ha sostenido, la aplicación para capturar las solicitudes de la PAC, puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura y la mayor parte de las Comunidades Autónomas, debería haber estado lista y a pleno rendimiento el pasado 1 de marzo y "ha estado sin funcionar adecuadamente, lo que ha impedido a las entidades que tramitan la PAC dar entrada a los expedientes cuando ya se han consumido casi dos meses del plazo oficial".

Asimismo, la Unió ha criticado que, durante todas estas semanas transcurridas, el programa "no ha permitido registrar solicitudes, no imprimía los borradores para que el agricultor o ganadero pudiese comprobar sus datos, no reconocía determinadas líneas de ayudas, no conservaba la información capturada, lo que obligaba a repetir los trabajos".

Además, ha reprobado que se han producido paradas e interrupciones "continuamente" en el servidor y otros problemas que ha motivado que "incluso se haya pedido a las entidades que no se tramiten todavía solicitudes a la espera de su resolución definitiva".

MAL FUNCIONAMIENTO

Para el colectivo agrario, esta situación hace plantearse las garantías que ofrece el sistema, acerca de las incidencias que "un mal funcionamiento" de la aplicación pueda provocar en los expedientes y las eventuales consecuencias sobre las ayudas de los interesados.

"No se trata solo de una cuestión de ineficacia informática, sino de una mala gestión administrativa. Ya se dio una situación comprometida para muchos agricultores cuando el año pasado se tuvieron que planificar las siembras sin que se conocieran con detalles las condiciones del greening; pero las incertidumbres en asuntos importantes se mantienen incluso ahora, en pleno período de solicitud", ha sostenido.

Según explican el pasado 13 de abril, las organizaciones de la Unión de Uniones ya se dirigieron al Ministerio de Agricultura para reclamar la publicación "urgente" de circulares de coordinación del FEGA que concretan detalles acerca de la definición de agricultor activo, cesiones de derechos, peticiones de derechos de la reserva y otros asuntos sin los cuales "los agricultores y ganaderos se ven obligados a tramitar sus solicitudes sin contar con toda la información que precisan para tomar las decisiones más adecuadas".

De este modo, la Unió pide al Ministerio de Agricultura que se solventen "de una vez" todos los problemas de la aplicación informática de captura y que publiquen ya el aplazamiento del plazo hasta el 15 de junio para tranquilidad de agricultores y ganaderos.