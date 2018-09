VALC niega acuerdo en el PAI del Grao y esperaba "alguna cosa más" en un proyecto "muy parecido al del PP"

Actualizado 14/09/2018 15:34:59 CET

PSPV no percibe diferencias sino "puntos de vista distintos" y considera que "es más progresista trabajar que criticar"

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de València en Comú (VALC) en el Ayuntamiento de València y segunda teniente de alcalde, María Oliver, ha negado este viernes que en el Govern de La Nau, el ejecutivo local que conforman este grupo, Compromís y PSPV, haya acuerdo respecto al proyecto del PAI del Grao. Ha indicado que VALC esperaba de la propuesta surgida a partir de la revisión de esta plan "alguna cosa más" y ha considerado que lo que se ha planteado "es muy parecido a lo que tenía el PP" en anteriores mandatos.

Oliver se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación después de que el concejal de Desarrollo Urbano, el socialista Vicent Sarrià, diera a conocer este jueves detalles de este Plan de Actuación Integrada tras haber sido adaptado "a las nuevas circunstancias" del entorno y de las administraciones. El desarrollo del sector estaba condicionado inicialmente por la presencia en sus terrenos del circuito urbano de Fórmula 1.

Los nuevos planteamientos para el PAI del Grao surgen a partir del cambio de gobierno en el Ayuntamiento en 2015 y del acuerdo plenario de marzo del pasado año para acometer la "modificación del planeamiento" y el "proyecto de urbanización" correspondiente con el fin de "desbloquear" dicho sector.

"Esta semana en prensa ha salido como una falsa sensación de acuerdo en el equipo de gobierno" respecto al PAI del Grao, ha aseverado la portavoz de VALC, que ha indicado que le preocupa "que se dé por hecho que hay un acuerdo cuando no hay ningún acuerdo". Tras ello, ha señalado que "hay un trabajo que hacer" para ir definiendo una "propuesta" y ha afirmado que su grupo tiene "mucho que aportar.

"Queremos tener ese trabajo teniendo en cuenta que es una propuesta que lleva un año en desarrollo y que nosotros nos hemos encontrado en prensa. Nos hubiera gustado trabajar en conjunto con Urbanismo para no llegar a este punto", ha expuesto Oliver, que ha mostrado su voluntad de llevar de nuevo el PAI del Grao "a la junta de portavoces" del consistorio. "Entendemos que no se ha tomado en serio nuestro posicionamiento", ha dicho.

En este sentido, ha manifestado que en la reunión de portavoces municipales su grupo ya planteó sus "pegas sobre la mesa" y ha lamentado que "de alguna manera se han obviado". Ha expuesto que València en Comú supedita "el desarrollo de este PAI a un plan realista, con datos concretos de soterramiento de las vías que afectan tanto al PAI del Grao como a Moreras y Natzaret" porque se trata de una actuación "irrenunciable".

"Y mucho menos estamos dispuestos a dejarlo en manos de Adif, cuando sabemos y tenemos la experiencia de que pueden tardar 40 ó 50 años" en llevar a cabo ese soterramiento "en caso de que se tome por parte del Estado", dado que "las infraestructuras que no son prioritarias no las van a abordar", ha agregado, además de afirmar que VALC no quiere "engañar a la ciudadanía con falsas expectativas".

María Oliver ha comentado que "la solución técnica" presentada le parece "correcta en la parte técnica de arquitectura" pero ha criticado que "no corresponde" a lo que su grupo cree "que es el urbanismo de un equipo de gobierno progresista, que debía ser más a escala humana".

"Esperábamos otra cosa, un replanteamiento más en profundidad que pensara más en esta zona de la ciudad, en qué condicionantes tiene y en qué solución era la mejor. Lo que se ha traído es muy parecido a lo que tenía el PP y a lo que encontramos cuando llegamos al gobierno", ha aseverado en ese sentido.

Oliver ha expresado su preocupación respecto a "qué tipo de vivienda va a salir de este PAI", teniendo en cuenta que la de València es una ciudad "con un 25 por ciento de población en riesgo habitacional". Ha defendido además de "vivienda de protección pública" contar con "un parque de vivienda pública" y con "un estudio en profundidad de cuál es el parque de vivienda pública que se va a hacer en este PAI y en todos".

Preguntada por si esa falta de acuerdo afectará al pacto del Govern de La Nau, la representante de València en Comú ha considerado que no y ha apostado por seguir hablando de este asunto en el ejecutivo local. "Estamos pidiendo modificaciones porque no se ajusta a nuestros parámetros", ha dicho, a la vez que ha opinado que su deber es "poner esto sobre la mesa".

"DIALOGAR MÁS"

"La gente está harta de grandes proyectos. Ahora que tenemos uno es hora de tener la talla política de ver dónde están los problemas y poner el acento. Para nosotros el desarrollo de la ciudad es una línea prioritaria. Estamos en una situación de riesgo habitacional y no estamos dando una realidad a la gente que más necesita" vivienda, ha declarado. "Este equipo de gobierno tiene que dialogar más a la hora de poner un PAI sobre la mesa", ha insistido Oliver.

Por su parte, la portavoz socialista y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, ha estimado que en la Junta de Gobierno de este viernes "no se ha manifestado ningún desacuerdo" respecto a este proyecto y ha explicado que "se han expuesto puntos de vista distintos". Ha señalado que para los socialistas "es más progresista trabajar que criticar" y ha apostado por "poner encima de la mesa proyectos como este, que ahora dialogamos y sobre el que cualquier grupo pude aportar su punto de vista".

Gómez ha asegurado que el del Grao es "uno de los proyectos más importantes de esta legislatura" y ha valorado el "mucho trabajo" de Desarrollo Urbano para "desenredar" este proyecto a partir del "gran caos" que había en el sector "fruto del desastre que dejó el anterior gobierno del PP con la F-1".

SOTERRAMIENTO COMPETENCIA DE FOMENTO

La edil ha subrayado, asimismo, el "acuerdo unánime" de "los tres grupos" del Govern de La Nau para "solicitar el soterramiento de las vías" que pasan por este entorno y ha afirmado que esta es una competencia "del Ministerio de Fomento". "Es una reivindicación mantenida los últimos años que seguimos manteniendo", ha apuntado, además de recordar que se ha solicitado una reunión con Fomento para abordar este asunto.