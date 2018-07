València acogerá muestras conjuntas de La Caixa y el British Museum a partir de 2021

Publicado 22/06/2018 21:29:49 CET

BARCELONA/VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaria La Caixa y el British Museum han ampliado hasta 2024 su acuerdo para organizar exposiciones de forma conjunta, según ha anunciado la entidad este viernes en un comunicado. Así, se amplía la colaboración iniciada en los últimos años, de manera que los centros CaixaForum de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Palma y, a partir de 2021, en València, acogerán nuevos proyectos expositivos organizados conjuntamente a partir de la colección del museo nacional británico, con un total de 20 puntos de exhibición.

Las muestras permitirán descubrir obras maestras de las colecciones del museo británico sobre algunas de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad, y la mayor parte de las piezas elegidas podrán verse por primera vez en España.

Fruto del nuevo acuerdo se podrán ver a partir de 2020 las exposiciones 'La imagen humana. Obras maestras de la figuración'; 'The American Dream: pop to the present'; 'Oceanía. El arte en las islas'; 'Momias egipcias. Explorando vidas antiguas', y 'Diosas'.

En concreto, en el futuro CaixaForum de València, que se instalará en el edificio del Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se ha programado para 2021 'La imagen humana. Obras maestras de la figuración', que profundizará en algunos de los principales temas que el arte figurativo ha repetido a la hora de enfrentarse al retrato: el ideal de belleza, la expresividad o la transformación del cuerpo humano.

Ya en 2022 se exhibirá 'Momias egipcias. Explorando vidas antiguas', que presenta las vidas de seis personas que vivieron entre el año 900 a. de C. y el 180 d. de C. La muestra propone indagar en la historia que cada momia tiene una historia que contar con una exposición, que en el futuro se podrá ver en primer lugar en CaixaForum València, que descubrirá seis de ellas, así como algunos de los temas universales relacionados con el antiguo Egipto, como los rituales de muerte o el proceso de momificación.

DIOSAS

En 2024, la ciudad del Turia acogerá 'Diosas', una muestra que celebrará el papel de la diosa en la historia mundial, desde las antiguas religiones politeístas hasta el hinduismo moderno. Presentará un variado grupo de divinidades de religiones y sistemas de creencias pasadas y presentes, centrándose en deidades de Europa, Oriente Medio y Asia.

La firma del acuerdo entre supone el inicio de una segunda fase en la alianza estratégica que mantienen ambas entidades desde 2015 para la organización conjunta de exposiciones en nuestro país. Con el pacto, ambas instituciones dan un paso más y profundizan en su cooperación con la firma de este segundo convenio marco, que dará continuidad y ampliará el acuerdo que está actualmente en vigor.

El primer acuerdo contemplaba la preparación de cuatro proyectos expositivos conjuntos entre 2016 y 2020, tres de los cuales ya son una realidad y han sido vistos por más de 480.000 personas.