València detecta que las mujeres sufren más problemas de vivienda y alerta de "desigualdad en este ámbito"

Publicado 24/06/2018 12:17:26 CET

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha detectado, a través del Servicio de Mediación de Vivienda dependiente de la Concejalía de Vivienda, que en la ciudad las mujeres tienen más problemas relacionados con este ámbito que los hombres, por lo que alerta de la "desigualdad" que también existe en él.

Así lo ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, la segunda teniente de alcalde en el consistorio y concejala de Vivienda, María Oliver, atendiendo a los datos del citado servicio y a los informes que desde este se realizan.

Uno de estos estudios señala que "una de las características más relevantes" de la oficina de mediación en materia de vivienda es que suele ser más utilizada por mujeres que por hombres y apunta que aproximadamente un 66 por ciento de los expedientes gestionados corresponde a mujeres y el 34 por ciento restante, a hombres. Asimismo, indica que la afluencia de usuarias ha crecido.

El Servicio de Mediación de Vivienda precisa que las mujeres solteras, separadas, divorciadas o viudas lo utilizan más y sostiene que los hombres que lo usan son mayoritariamente casados.

"Las mujeres sufren un 30 por ciento más problemas de vivienda que los hombres. Según los datos de la oficina de mediación en vivienda del Ayuntamiento, el 66 por ciento de los casos atendidos son mujeres. En el 90 por ciento de las familias monoparentales atendidas el adulto es mujer", ha insistido María Oliver. La también portavoz de València en Comú en el Ayuntamiento, ha destacado que "esta es una muestra más de que la desigualdad entre hombres y mujeres es estructural" y de que "se encuentra en todas las esferas de nuestras vidas".

El Servicio de Mediación de Vivienda expone que los ciudadanos acuden a él con diferentes tipos de problemas relacionados con la vivienda aunque precisa que "una gran mayoría" lo hace por impagos o riesgo de impagos. Igualmente, señala que la mayor parte de usuarios de la oficina tiene hipoteca y que por detrás de este colectivo, "seguido muy de cerca", están los que viven de alquiler. Al servicio llegan también casos de vivienda en precario -tanto ocupaciones de vivienda por necesidad (ocupación irregular) como viviendas que se ha quedado el banco mediante ejecución hipotecaria y en la que aún vive la familia que las adquirió (en precario posthipoteca)--.

POR DISTRITOS

Por otro lado, este departamento de la Concejalía de Vivienda comenta, atendiendo a la procedencia de quienes se acercan hasta él, que los usuarios proceden en su mayoría de distritos de la ciudad de València como Camins al Grau, Poblados Marítimos y Quatre Carreres en primer lugar, seguidos de Olivereta, Campanar, Zaidía y Benicalap. Los distritos con menor incidencia en este servicio municipal son Pla del Real y Poblados del Norte.

Sobre los problemas relacionados con el alquiler, los informes sobre el Servicio de Mediación de Vivienda del Ayuntamiento señalan que Camins al Grau se sitúa de nuevo a la cabeza, seguida de Zaidía. Tras este último se sitúan Quatre Carreres y Campanar. En cuanto al perfil de los usuarios que viven de alquiler, manifiesta que los ingresos medios son de 355 euros mensuales, que la media de habitantes por hogar es de tres personas y que la media de menores por casa es de 1,6.

Respecto a este último dato, agrega que solo el 19 por ciento de los usuarios inquilinos no tiene menores a cargo. Además, asevera que de los hogares de alquiler con menores, un 24 por ciento es monoparental, con un adulto a cargo que en el 90 por ciento de las ocasiones es mujer. Por lo que se refiere a la edad de los usuarios que acuden por alquiler, el servicio agrega que la mayoría se ha situado entre los 36 y los 55 años y que son muy pocos los que están por debajo de los 36 años.

ACOMPAÑAMIENTO "IMPRESCINDIBLE"

Los datos exponen también que otras situaciones destacadas que se plantean al servicio son las de no renovación de alquiler y los casos en los que se puede echar de las casas a los inquilinos. "Como ya detectamos hace tiempo, los problemas de vivienda se están trasladado de las hipotecas a los alquilares. Ahora los desahucios se invisibilizan con mayor facilidad. No hace falta la actuación de un juez y de la policía. Ahora es el propietario, muchas veces mediante empresas intermediarias, el que incrementa el precio de una manera que no se puede asumir de un día para otro y dejando sin opción de permanecer en la casa", ha planteado María Oliver.

La edil ha añadido que "la entrada en el mercado del alquiler de fondos de inversión deshumaniza todavía más el proceso" y ha recalcado que "esto hace imprescindible el acompañamiento que se está dando desde el servicio de mediación del Ayuntamiento". Oliver ha considerado que "el mercado del alquiler está expulsando a las persones de sus casa y de sus barrios" y ha confiado en que "el nuevo Gobierno sea lo suficientemente valiente para llevar adelante la propuesta de ley de la PAH y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos presentada pos los 'ayuntamientos del cambio' para hacer frente a la especulación".

El servicio de mediación ha subrayado que su objetivo final es "mantener el derecho a la vivienda de los usuarios" a través de los recursos legales y sociales a su alcance, al tiempo que ha dicho que su labor es "acompañar a las personas en todo el proceso de negociación, asesorándolas en cada trámite" y haciéndolas "responsables y partícipes de la gestión".