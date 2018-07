Valencia.- Novo destaca que el PP ha sido "el partido más votado" en la ciudad y la recuperación de 40.000 votos

Publicado 21/12/2015 15:08:39 CET

VALENCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la ciudad de Valencia y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, ha considerado este lunes "bueno" el resultado obtenido por esta formación en las elecciones generales del 20D en la capital valenciana. En este sentido, ha indicado que los miembros de este partido están "satisfechos" por ello y ha destacado que han recuperado "más de 40.000 votos con respecto a las elecciones municipales y autonómicas" del pasado mes de mayo.

Así, Novo ha agradecido a los valencianos la confianza depositada en estos comicios en el PP, al tiempo que ha subrayado "la notable contribución de la ciudad de Valencia" en el "incremento de votos" del PP registrado en esta provincia y en el resto de la Comunitat Valenciana.

El PP ha explicado que esta formación "ha obtenido el 32 por ciento de los votos de la ciudad" y que "ha ganado en 13 de los 19 distritos, con una diferencia de más de 24.000 votos en relación al segundo partido más votado". Novo ha resaltado el porcentaje de apoyos al PP en Valencia ciudad, "por encima de la media obtenida tanto a nivel provincial, como autonómico y nacional".

Igualmente, ha comentado que "la suma de Compromís y Podemos no ha sido positiva", dado que "han perdido casi 20.000 votos" respecto a las elecciones municipales. Tras ello, el portavoz del PP ha considerado que "Compromís y Podemos se lo tienen que hacer mirar y analizar con frialdad" porque "los ciudadanos en Valencia, con un porcentaje elevado, han dicho al alcalde, Joan Ribó, y a Podemos que no están gobernando bien, que su forma de gestionar con absoluto sectarismo no es la correcta".

"El gobierno municipal --conformado por Compromís, PSPV y València en Comú-- no va por la buena línea, ha afirmado Alfonso Novo, que ha reiterado que "han perdido casi 20.000 votos en los primeros seis meses de su gestión, cuando tienen un presupuesto positivo, con un incremento de ingresos considerable y cuando todo lo que tienen en marcha se lo encontraron hecho ya por el Partido Popular".

Por otro lado, el responsable 'popular' se ha referido al Partido Socialista y ha apuntado que "sigue siendo la cuarta fuerza política de Valencia". Ha opinado que los socialistas "también tienen que analizar con seriedad" ese hecho "y darse cuenta de que tampoco están en la buena línea y que la coalición con Compromís y Podemos le va a someter a un gran castigo y grave problema".

Asimismo, Alfonso Novo ha agradecido la confianza de los votantes del PP y "el esfuerzo, el trabajo y la dedicación" prestada en la campaña y en los comicios del 20D "de los militantes de Valencia ciudad". "Han estado durante quince días en la calle, en todos los barrios, haciendo llegar a los valencianos nuestras propuestas y transmitiéndoles que queremos seguir trabajando por ellos con ilusión y total empeño", ha aseverado al respecto.

"OPOSICIÓN DURA Y CONSTRUCTIVA"

Novo ha indicado, finalmente, que en el Ayuntamiento de Valencia el PP "seguirá haciendo una oposición dura, de control absoluto, y constructiva al mismo tiempo, muy diferente a la que hacían Compromís o el PSPV --cuando el PP estaba al frente del consistorio--, aprovechando nuestro conocimiento de la ciudad para lanzar propuestas constructivas y positivas para la ciudad".