València pide una nueva asignación del Júcar para que L'Albufera "vuelva a ser un lago lleno de vida"

Publicado 18/07/2018 16:50:15 CET

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha solicitado una nueva asignación de agua del río Júcar para L'Albufera, de cara al Plan Especial del parque natural que se aprobará el próximo mes de septiembre. El objetivo es que "vuelva a ser un lago lleno de vida, con plantas sumergidas y una diversidad animal enorme, como antes del colapso ambiental de los años 70".

El responsable de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha trasladado la petición en la reunión del Plan Especial de L'Albufera, un encuentro "positivo" para trabajar en este "documento de consenso entre administraciones que marcará el futuro del parque natural", informa el consistorio en un comunicado.

Actualmente, el edil ha explicado que L'Albufera es un sistema con exceso de nutrientes que provoca una explosión de microalgas en suspensión. Por contra, la meta "irrenunciable" del Gobierno local es tener "una laguna de aguas cristalinas", con pocas algas en suspensión y mucha vegetación subacuática desarrollada.

Para conseguirlo, el Ayuntamiento plantea que la asignación de agua del Júcar no tendría que ser inferior a los 70 hectómetros cúbicos anuales, que deberían estar distribuidos a lo largo del año hidrológico, para compensar cuando no hay cultivo de arroz y no entra agua al sistema, en base a un estudio del servicio Devesa-Albufera junto a la dirección del parque natural.

Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han recogido las observaciones hechas tanto por el Ayuntamiento de Valencia cómo por la dirección del parque. El edil se ha mostrado "moderadamente satisfecho" al respecto, puesto que "por primera vez, la Confederación contempla una asignación directa de agua al lago en el próximo plan hidrológico que empieza en 2021".

VEGETACIÓN SUMERGIDA

Sin embargo, ha remarcado que "en los últimos años estamos viendo que cuando entra agua del río Júcar de manera directa en L'Albufera, ésta responde de manera automática". "Cada vez se observa más la proliferación de vegetación sumergida, como hacía décadas que no se veía en el lago. Y éste es un indicador de que el sistema se regenera", ha advertido.

Por tanto, "si desde la Confederación se incrementa la dotación hídrica con agua de calidad y en cantidad del río Júcar, se verá enseguida una respuesta muy positiva del lago de L'Albufera". En el encuentro también se ha referido a la necesidad de establecer en el plan hidrológico medidas para paliar esta situación, "y no esperar al siguiente ciclo que empieza en 2021".

"No podemos esperar a 2021: las medidas tienen que ponerse en marcha lo más pronto posible", ha insistido, para garantizar que el Ayuntamiento pondrá "todo" de su parte para recuperar la principal zona húmeda de los valencianos y una de las más importantes de España, junto a Doñana y el Delta del Ebro.

Campillo ha asegurado que el Ayuntamiento espera llegar a un acuerdo con la CHJ y la Generalitat "de manera leal" y "si hay voluntad por todas las partes. "No nos podemos permitir perder esta joya; lo tenemos claro: queremos agua para L'Albufera en cantidad y de calidad", ha reivindicado.

PLAN ESPECIAL

Las tres administraciones implicadas --Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y Confederación Hidrográfica-- tienen que dar el visto bueno al Plan Especial de L'Albufera en septiembre. Entonces empezará la ronda de consultas con las entidades y el resto de administraciones locales representadas en la Junta Rectora del parque natural, que será el órgano que lo evaluará finalmente.

Este programa es un mandato establecido en el Plan Hidrológico vigente del Júcar y tiene como principal objetivo establecer la hoja de ruta para conseguir el potencial ecológico de L'Albufera; es decir, conseguir su recuperación ambiental. Para ello se creó la comisión entre la Confederación, la Generalitat y el Ayuntamiento, que se ha reunido diez veces desde noviembre de 2014.

APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Además de la petición de agua, el edil ha puesto sobre la mesa la necesidad de acabar las obras de saneamiento pendientes, especialmente la conexión de los tanques de chubascos al colector oeste --que evita la entrada de agua muy sucia en época de lluvias torrenciales--, puesto que ha explicado que el colector no es capaz de asumir esa cantidad de agua y debe salir del colector llegando a las acequias y, finalmente, a L'Albufera.

Ha defendido así la necesidad de un plan global de aprovechamiento de las aguas tratadas por las depuradoras: "No podemos estar tirando esta agua al mar si tenemos restricciones de uso de agua de los ríos, y más cuando, en un escenario de cambio climático, se prevé una reducción todavía mayor del agua disponible de nuestros ríos".

Por contra, el responsable de L'Albufera ha remarcado que "si pudiéramos aprovechar estas aguas tratadas para otros usos, podríamos liberar recursos de los ríos Júcar y Túria que podrían llegar al parque natural".