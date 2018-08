Un vicepresidente de la Diputación de Alicante pide "deportaciones masivas" y endurecer leyes ante la inmigración ilegal

Publicado 06/08/2018 13:13:01 CET

Morant, que colgó su mensaje en una red social que borró posteriormente, asegura que sigue pensando lo mismo

ALICANTE, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Alicante, diputado de Hacienda y alcalde de Busot, el 'popular' Alejandro Morant, pide endurecer la legislación frente a la inmigración ilegal, a la que aplicaría "un plan de deportaciones masivas" porque considera que "esto no es inmigración, es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental, convirtiéndolo al Islam". Para evitarlo, reclama "cerrar las fronteras" y conceder "autoridad a jueces y policía, como en EEUU".

Aí lo expresa en un mensaje en la red social Facebook, que colgó este domingo aunque lo borró con posterioridad y en el que Morant apostaba, además, por la "eliminación de ayudas y privilegios" y por no conceder la nacionalidad a los bebés nacidos en España.

El vicepresidente provincial borró el mensaje poco después de publicarlo, aunque este lunes ha mantenido su postura. "Mi reacción es después de ver un video donde aparecen imágenes con inmigrantes ilegales que están campando a sus anchas por nuestras calles atacando a personas, coches y comercios", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Morant se ha mostrado "indignado" por las imágenes recogidas en el video y ha sostenido que, pese a eliminar el mensaje, sigue "pensando lo mismo". "La inmigración tiene que ser regulada, como ocurre en el 80% de los países del mundo", ha proseguido y ha afirmado que reclama una regulación para la inmigración mediante contratos de trabajo y aplicando la Justicia para los que "entran delinquiendo como es saltar la valla" y "atacan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Preguntado sobre si quienes cometen esos hechos no son detenidos, ha opinado que "no" porque pasan sin identificar a los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) y con "condición de refugiado", y bajo esas circunstancias, "todo se salva".

"Pienso y digo lo que oigo en los bares, en el polideportivo, en la plaza del pueblo, en la cafetería, en el colegio: que debe haber un control más riguroso del tránsito de personas", ha indicado.

"EXAGERADA"

A su juicio, el mensaje publicado, que retiró horas después, provocó una reacción "exagerada". "Esto lo escribe cualquier otro y no tiene ninguna repercusión; cuando escribe Alejandro Morant, hay un plus de persecución y de coartar mi derecho a la libertad de expresión", ha aseverado y ha precisado que no habla "en nombre del PP" ni "en nombre de nadie". "Hablo en nombre de Alejando Morant", ha insistido.

Finalmente, ha asegurado que está recibiendo "muchos apoyos" a través de mensajes "privados" por el "miedo" que algunos de sus compañeros tienen a los medios de comunicación y, además, ha asegurado que ha recibido "dos llamadas de personas que ni me conocen para felicitarme".

"Es hora de a la inmigración ponerle coto, no puede tener las puertas abiertas y que venga todo el mundo; es mi opinión, no soy racista ni nada", ha indicado y ha explicado que retiró el mensaje porque tenía una cita familiar y, ante la llegada de mensajes, "no tenía por qué estar pendiente del mensaje y lo quité y mañana ya veremos".