Vivienda responde al Síndic que está en marcha el pago de las ayudas para que la octogenaria rehabilite su casa

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha señalado al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, que actualmente está en tramitación el pago de las ayudas que fueron reconocidas hace años a una octogenaria de Almoradí (Alicante) para rehabilitar su vivienda.

Desde el departamento que dirige Mª José Salvador explican que se procederá al ingreso de las subvenciones "tras la publicación de la instrucción pertinente que determine los cauces legales necesarios para llevar a cabo dicho pago", prevista para septiembre.

Según la recomendación dictada por el Síndic, la mujer, de 88 años y actualmente enferma, percibe como único ingreso su pensión de apenas 600 euros. El escrito de queja presentado en Sindicatura recoge que la afectada solicitó un préstamo vinculado a dicha ayuda (RHB) para poder cubrir la reforma de su vivienda "pensando que recibiría la subvención concedida en un corto periodo de tiempo".

Vivienda ha indicado que la interesada solicitó el 11 de septiembre de 2013 la calificación definitiva de la rehabilitación y el reconocimiento de las subvenciones. Esta petición "se estimó en parte, otorgándose la calificación definitiva sin el reconocimiento de ayuda, derivando su otorgamiento a su participación en futuras convocatorias de ayudas y a la futura existencia de crédito".

No obstante, "al no haber en dichos años crédito presupuestario suficiente, se supeditaba el pago efectivo al momento en que hubiese crédito que diese cobertura a estas ayudas", subrayan desde el departamento, para denunciar que "durante años se dictaron resoluciones como esta, sin respaldo presupuestario, que acabaron en un cajón junto a otros 1.100 expedientes por valor de 60 millones de euros".

"Forma parte de los más de 1.100 expedientes de ayudas a la vivienda ocultos en cajones de las distintas direcciones territoriales que este Consell se encontró de forma fortuita en 2016, y que están valorados en más de 60 millones de euros".

Se trata de subvenciones que "el anterior Ejecutivo tramitó y convocó sin disponer de cobertura presupuestaria", lo que para la Conselleria "pone en evidencia la gestión más que deficiente, oscura e irresponsable del anterior equipo de gobierno".

Para estos expedientes, Vivienda está "a punto" de publicar, "con toda probabilidad en septiembre", una instrucción que, en base a los informes pertinentes de Intervención y Abogacía de la Generalitat, determinará la forma en la que la que proceder legalmente a la tramitación y al pago de estas ayudas, "concedidas en su día por el PP sin que tuvieran crédito reconocido".

Desde el departamento apuntan al respecto que, cuando tuvieron conocimiento de estos más de 1.100 expedientes, "la Abogacía de la Generalitat recomendó poner este fraude en manos de la Intervención, para que fuese quien determinase la hoja de ruta pertinente a llevar a cabo y pagarlas a través de una instrucción que está a punto de publicarse".

"PUFO" EN AYUDAS A LA VIVIENDA

En cualquier caso, remarcan que "este pufo en ayudas a la vivienda no es el único que encontró el Consell a su llegada al Gobierno", puesto que "a estos 60 millones en ayudas sin reconocimiento de crédito hay que sumar los cerca de 240 millones de ayudas impagadas al alquiler, que el actual Ejecutivo ha abonado esta legislatura, además de convocar nuevas ayudas y abonarlas en tiempo y forma, así como las conocidas como 'resoluciones 501' que (Isabel) Bonig --exconsellera y presidenta del PPCV-- no reconoció y que Salvador reconoció nada más acceder a la Conselleria para poder proceder al pago".

"Las ayudas a las que tienen derecho miles de valencianos como Leocadia Gomis forman parte de los expedientes que Bonig ordenó a través de una instrucción interna a los funcionarios que se denegaran sistemáticamente, al no haber crédito real para abonarlas", aseguran desde el departamento, para puntualizar que "los funcionarios, para no incurrir en presuntas irregularidades, no las resolvieron, por lo que acabaron en los cajones".

Ahora, "la instrucción determinada por Intervención regulará cómo valorar uno a uno todos esos expedientes y proceder al pago de aquellos que fueran merecedores de las ayudas". "Una de las primeras medidas del nuevo Consell fue articular soluciones para hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible y digna para todos los ciudadanos de la Comunitat, entre ellas la habilitación de créditos suficientes para hacer efectivo el pago de dichas ayudas reconocidas y no pagadas por los anteriores gobiernos", recuerdan desde Vivienda.