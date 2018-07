El 85% de los hoteles de la Comunitat contratan a las camareras de piso como personal propio

Actualizado 02/07/2018 16:33:12 CET

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 85% de los hoteles de la Comunitat contratan a las camareras de piso como personal propio y solo un 10% emplea empresas de servicios o de trabajo temporal, según un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) que dibuja un "mapa mejorable" en el que la situación de las 'Kellys' es "un poco mejor de lo esperado", ya que "si contrata directamente una empresa, hay más interés de que su personal esté en las mejores condiciones".

Así lo ha destacado el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, este lunes junto al secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, que han presentado los resultados de este informe, "el primer documento científico sobre la realidad de las camareras de piso", que incluye una serie de recomendaciones que se trasladarán tanto a Les Corts como a los sindicatos y las empresas.

Este estudio ha recopilado la información facilitada por los hoteles, en una muestra de un total de 192 centros de trabajo, y por las camareras de piso, unos datos que se han completado con el análisis técnico del equipo del Invassat. El resultado es una "constatación de las realidades" de estas empleadas y una serie de recomendaciones de buenas prácticas a nivel técnico, organizativo e individual o personal.

El estudio refleja que tres cuartas partes de la jornada laboral de 'Las Kellys' se invierte en arreglar y limpiar las habitaciones de los clientes, una tarea que aumenta con el tamaño del hotel. El resto de la jornada se dedica a otras labores, como la limpieza de zonas comunes o preparación de los carros de ropa limpia. Por tanto, los hoteles pequeños invierten más tiempo en realizar otras tareas y permiten mayor rotación en las mismas.

Las camareras de piso emplean una media de 27-29 minutos en acondicionar una habitación soble con salida, y entre 17-19 minutos en habitación soble sin salida. Sobre una ponderación de ocho horas de jornada, 'Las Kellys' trabajan en 17-18 habitaciones diarias en hoteles pequeños, entre 20 y 21 en los medianos y entre 24 y 25 en los grandes establecimientos.

"HAY MENOS SUBCONTRATACIÓN DE LA QUE INTUÍAMOS"

El informe del Invassat refleja que solo un 10% de los hoteles hacen uso de empresas de servicios o de trabajo temporal de forma exclusiva, mientras que entre el 80-85% de los hoteles contratan personal propio. "Hay menos subcontratación de la que intuíamos", ha puesto en valor Nomdedéu, para quien las empresas que recurren a esta contratación directa tienden a tener "más interés" por las condiciones de las empleadas.

Por su parte, Francesc Colomer ha resaltado que se trata de la "primera experiencia" en España de "crear una mesa plural" con empresarios, sindicatos y administraciones, que ha conseguido un "gran diagnóstico de la situación del punto más débil del sector turístico, un colectivo condenado al ostracismo" y que sufre "condiciones especialmente críticas" que deben abordarse "desde el consenso".

El responsable de Turisme ha subrayado que este documento, elaborado por mandato de Les Corts, sirve para elaborar una "hoja de ruta" para que la "primera industria de la Comunitat no abandone la responsabilidad social y su mirada ética", ya que en este sector sobre el que recae el 14% del PIB valenciano "no sobra ninguno". "Las empresas más rentables serán las que no descuiden los derechos de sus trabajadores", ha asegurado.



RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES

Por otro lado, el equipo técnico del Invassat ha observado que "prácticamente en la totalidad de las tareas desempeñadas por las camareras de piso se identifican posturas forzadas como factor de riesgo ergonómico", por lo que recomientan hacer uso de metodologías de evaluación específicas.

El resto de factores de riesgo ergonómicos se asocian a determinadas tareas del puesto, como los empujes y manipulación de los carros de limpieza, el transporte de cargas, las fuerzas aplicadas a escurrir mopas o movimientos repetitivos en la limpieza de cristales, entre otros.

Asimismo, Invassat concluye un tercio de los hoteles realizan una gestión adecuada de los factores de riesgo ergonómicos, con evaluaciones específicas del factor riesgo y las metodologías adecuadas para minimizar los perjuicios a las trabajadoras. Por contra, el 50% de los hoteles no realizan evaluaciones específicas.

A raíz de las entrevistas personales a las camareras de piso, en el 80% de los hoteles visitados hay una percepción de falta de autonomía temporal, es decir, el ritmo de trabajo se impone por la tarea sin capacidad para gestionar el tiempo. Un 57% percibe insatisfacción con el contenido del trábajo, por monótono y repetitivo. Frente a estos datos, solo uno de cada cuatro hoteles dispome de evaluación de factores psicosociales.

EL 65% MANIFIESTA ALTERACIONES DE SALUD

El 65% de las camareras no manifiesta alteraciones de salud que puedan estar asociadas a factores de riesgo psicosociales, pero el 18% sí presentan alteraciones de salud que pueden estar ligadas a estos riesgos psicosociales. A mayor edad de las camareras de piso y mayor antigüedad en el puesto de trabajo, más alteraciones de salud por factores de riesgo psicosocial.

De igual forma, el 66% de las trabajadoras percibe molestias en la zona dorsal-lumbar de la espalda, mientras que las molestias en hombros, brazos y cuello se sitúan por encima del 50%.

BUENAS PRÁCTICAS

El estudio de Invassat, además de la recopilación de estos datos, formula una serie de buenas prácticas a nivel técnico, organizativo e individual. El cuando a las recomendaciones técnicos, aconsejan las camas elevables, con ruedas en al menos dos patas delanteras, el uso de palos telescópicos para fregonas o mopas, emplear cinturones portaobjetos o el empleo de escobas aspiradoras en lugar de aspiradoras convencionales, entre otros.

Por lo que respecta a la organización, recomiendan repartir el trabajo por puntos o peso, implantar un sistema de fregado plano con mopa, que un mozo de habitaciones reparta el material y realice labores de apoyo, que se trabaje en parejas, no se sobrecarguen los carros de reparto de ropa, prohibir el acceso a zonas altas subiéndose al mobiliario y fomentar que se realicen ejercicios de calentamiento y estiramiento.

A nivel personal, ha aconsejado evitar inclinaciones y giros de espalda, piden alternar los brazos, evitar torsiones forzadas de muñeca o evitar posturas incorrectas de extremidad superior.