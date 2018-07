El buque de lujo 'The World' compra productos en el Mercado Central y graba un reportaje para su tv privada

Publicado 04/07/2018 18:15:24 CET

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros de la tripulación del lujoso buque 'The World', que ha atracado en València, han visitado este miércoles el Mercado Central de la capital para abastecerse de sus productos frescos y grabar un reportaje para su canal privado de televisión.

La responsable de eventos y relaciones públicas, el jefe de Cocina y varias personas del Departamento de Compras de 'The World' han recorrido esta mañana el Mercado Central para comprar productos con el fin de elaborar los platos de sus restaurantes en los próximos días; para abastecer la tienda en la que pueden comprar sus residentes; y para grabar un reportaje sobre el popular mercado valenciano.

Además, el informativo que diariamente se emite en el barco ha sido grabado hoy en estas instalaciones informando de la visita realizada hoy y de otros temas de interés concernientes a las instalaciones del barco.

El jefe de Cocina ha afirmado que el Mercado Central de Valencia es "el mejor del mundo", entre los múltiples que ha visitado en sus desplazamientos en toda su trayectoria profesional. Tanto él como otros miembros de su equipo y del Departamento de Compras han adquirido productos y, aunque se han llevado parte de ellos consigo, han utilizado también el Servicio a Domicilio, que permitirá la entrega en el propio barco de parte de la mercancía.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Central, Francisco Dasí, ha mostrado, a través de un comunicado, su satisfacción por el reconocimiento a la calidad y variedad de los productos del Mercado Central, "un mercado incomparable". Y ha añadido: "En València, a veces, no somos conscientes de la suerte que tenemos que disfrutar de un recinto de productos frescos como este.

Los miembros de la tripulación se han interesado muy especialmente por el Servicio a Domicilio que podrán utilizar no solo los responsables de los restaurantes sino también los residentes del yate.

CHOCOLATES, HUEVOS, CHUFAS Y CERVEZAS

Para la venta en su tienda han buscado productos autóctonos, diferenciados y de sabores suaves, en envases reducidos y con una fecha de caducidad corta. No han faltado, además, quesos frescos y semi, embutidos, mermeladas, chocolates, huevos, chufas y cervezas.

The World es un lujoso barco residencia, una auténtica comunidad flotante que hizo su primer viaje en el año 2002 y que desde entonces surca los mares de todo el mundo. Pertenece a la compañía ResidenSea Ltd, con base en Miami, que ofrece a sus residentes un estilo de vida y experiencias únicas.

Sus pasajeros son millonarios que han comprado o alquilan alguno de sus 165 apartamentos y que viven navegando todo el año y visitando los destinos más exóticos y transitados para luego regresar a bordo rodeados de todo tipo de comodidades e instalaciones, como restaurantes, boutiques, piscinas y canchas de tenis y golf. El perfil de los pasajeros es de una edad media de 52 años, procedentes principalmente de Norteamérica y Europa -y, en menor proporción, de Australia, Asia y Sudáfrica- que tienen en común su afición por los viajes, la valoración del lujo, el éxito en los negocios y un muy elevado nivel económico.

El yate tiene 12 cubiertas y su construcción costó 380 millones de dólares. Las habitaciones más económicas cuestan 1.200 dólares por noche y el precio de compra oscila entre 1,2 y 7,5 millones de dólares -dependiendo de las dimensiones, ya que hay estudios y residencias de hasta 300 m2-, cantidades a las que hay que añadir los costes de los viajes y la manutención.

El recorrido de cada año lo confecciona el capitán junto con los residentes. En 2018 ha hecho escala en Miami, Nueva Orleans, el Caribe y diversos destinos de América del Sur. Después de cruzar el Atlántico y visitar las Islas de Cabo Verde, ha llegado al Mediterráneo. En las próximas semanas se dirigirá hacia el oeste y el norte de Europa y luego volverá de nuevo al Mediterráneo. Finalizará su periplo en las islas volcánicas de Ascensión y Santa Elena, para dar la bienvenida al nuevo año 2019 en el extremo sur de África.