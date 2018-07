Hosbec reclama "más agilidad" contra los alojamientos no reglados

Publicado 17/07/2018 14:08:09 CET

ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), Toni Mayor, ha defendido que las administraciones "a la vista de todo lo que se está visualizando" deberían "tratar de aflorar, regular y acotar" el alquiler de alojamientos turísticos desde plataformas de Internet actuando de una manera "más ágil". "Aflorar una economía sumergida que nos hace una competencia desleal y muy importante al sector reglado", ha advertido.

"La administración tiene mucha constancia, pero no hace nada; vamos a ver si apretándola hace sus deberes, porque todo lo que sea aflorar la economía sumergida es importante para toda la sociedad", ha asegurado. El sector quiere saber "qué ocurre con esos alquileres que no tienen por qué ser sí o sí: Si tienen los papeles bien hechos, con un contrato de arrendamiento y lo afloran y lo legalizan, encantados".

Mayor se ha referido así, a preguntas de los medios este martes tras la celebración del Consejo Empresarial de la Comunitat (CEV) en la Institución Ferial Alicantina (IFA), sobre la denuncia que realizó este lunes Hosbec, según la cual se están alquilando camarotes como alojamientos en barcos atracados en los puertos de Alicante y de València.

Así, ha comentado que las plataformas de alquiler de alojamientos turísticos "no paran" y "alquilan de todo: De sofás a habitaciones en casas residenciales". "En el centro de las ciudades no tiene por qué existir este turismo", ha considerado y ha ejemplificado que el "90% de la 'turismofobia'" desaparecería si se impusiera que no se pudiera alquilar menos de 10 días.

Mayor ha dicho estar "en contra" de que "crezca" una competencia "de una forma bestial, ilegal y sumergida", y por ello ha pedido a las administraciones "ser más ágiles" y ante las denuncias "actuar de forma coordinada".

PROBLEMAS GLOBALES

Cuestionado sobre si el alquiler de embarcaciones como alojamientos turísticos era una moda importada, Toni Mayor ha sostenido que se trata de la globalización.

"La ciudad global, el problema global, como Amazon, Apple, Google; estamos metidos en una dinámica digital global", ha mantenido y ha concretado que existe la posibilidad de alquilar una embarcación como alojamiento en los canales de Amsterdam (Países Bajos).

"Donde vayas, en cualquier sitio; es más de las grandes ciudades que en la costa, al tener los hoteles y los servicios", ha apuntado el presidente de Hosbec.