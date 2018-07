Pablo Ministro lleva su tapa de alcachofa en texturas a San Antonio (Texas)

Publicado 22/06/2018 12:12:53 CET

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad estadounidense de San Antonio ha saboreado la tapa de alcachofa en texturas del chef valenciano Pablo Ministro, junto a otras propuestas de cocineros de ocho ciudades españolas en un programa de promoción gastronómica de Saborea España, con motivo del 300 aniversario de la urbe y la apertura de una exposición de arte de Museos Españoles.

Si hace solo una semana Saborea llevaba esta iniciativa a Londres, en esta ocasión ha traspasado las barreras continentales para conquistar el paladar del mercado americano, uno de los que la capital del Turia trata de potenciar, destaca Turismo València en un comunicado.

Las propuestas de chefs del 'cap i casal' han 'viajado' a Texas de la mano de cocineros de Madrid, Segovia, Trujillo, Valladolid, Sevilla, Tenerife, Badajoz y Ciudad Real, en una serie de actividades programadas que han girado en torno a la gastronomía, con la tapa como protagonista.

El cocinero del Palau de Les Arts Reina Sofía y del Hotel Reina Victoria, Pablo Ministro, ha sido el embajador gastronómico de València en este acto promocional, con una clase magistral de gastronomía tradicional valenciana para los alumnos del Culinary Institute of America.

Ministro también ha participado en el Día Mundial de la Tapa de Estados Unidos, un evento que ha tenido lugar en 'The Stables' y en el que los más de 450 invitados han podido degustar las mejores tapas y productos locales de los nueve destinos españoles.

Autoridades locales, medios de comunicación de gran relevancia como 'The New York Times' o 'The Washington Post y empresarios interesados en establecer relaciones comerciales con España han podido disfrutar de la tapa que el chef ha diseñado para la ocasión: 'Alcachofa en texturas'.

TAPAS A CUATRO MANOS CON DENOMINACIÓN ESPAÑOLA

Durante estos tres meses, nueve restaurantes locales (uno por cada chef español) servirán las sus tapas con denominación de origen creadas a cuatro manos entre los chefs locales y los españoles, que serán bautizadas con el nombre de cada uno de los destinos.

El Día Mundial de la Tapa es una iniciativa que se celebra en alrededor de 30 países y está impulsada desde Saborea España, club de producto liderado por Turespaña del que forma parte València y con el que la ciudad refuerza su posicionamiento a nivel nacional e internacional como "destino referente en gastronomía".

La titular de Turismo València y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, ha apuntado como objetivo que "en Estados Unidos se conozca la gastronomía valenciana y esto suponga un aliciente para que los ciudadanos y estadounidenses nos visiten". "Es importante que València continúe llevando su gastronomía a todos los rincones del mundo, ya que una de las grandes motivaciones de los viajeros a la hora de escoger un destino es descubrir nuevos sabores, platos únicos y tradicionales", ha resaltado.

A lo largo de 2017, un total de 59.471 viajeros procedentes de Estados Unidos llegaron a la ciudad de València, un 13,3% más que en 2016, y realizaron hasta 139.699 pernoctaciones, lo que supone un 7,3% más que el año anterior, según los datos de Turismo València.