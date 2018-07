València aprovecha el foro TTG sobre turismo LGTBI en Londres para promocionarse en Reino Unido

Publicado 06/07/2018 15:14:26 CET

La Fundación Turismo València ha programado una agenda de encuentros con profesionales del sector turístico en Londres, aprovechando su condición de único destino patrocinador del foro TTG -orientado al turista LGTBI-, que continuará con más acciones con periodistas especializados de medios como 'The Sun', una masterclass de paella o una campaña de visibilidad en Belfast, tras la inauguración del vuelo directo entre la capital de Irlanda del Norte y la del Turia,

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y presidenta de la Fundación Turismo València, Sandra Gómez, ha destacado que la promoción de la ciudad en Reino Unido resulta "clave", dado que se posiciona como el tercer mercado para València, en número de pernoctaciones, y "uno de los que mayor incremento está registrando; concretamente crece a un ritmo del 26,5%".

"Queremos proyectar una València abierta, acogedora y diversa, con una excelente oferta gastronómica y cultural. Todos estos rasgos son muy valorados por el turista británico. Por ello, nos parece fundamental apoyar el congreso TTG para impulsar València como destino LGTBI-Friendly, así como aprovechar las oportunidades que las nuevas rutas nos ofrece, para contribuir directamente en los niveles de ocupación y a la consolidación de las mismas", ha manifestado.

Las TTG LGBT Conference son unas jornadas que tratan temas como la diversidad en el puesto de trabajo, los hábitos de los viajeros LGBTI en 2018, los destinos que están dirigidos a la comunidad LGBTI, y las tendencias de marketing de las distintas compañías para campañas orientadas al público LGTBI.

Durante las ponencias se ha destacado también la importancia de la autenticidad en los destinos turísticos y la apuesta de las ciudades, como València, por potenciar los recursos más identitarios y diferenciales como experiencias únicas. Además, se ha puesto de manifiesto la relevancia de los aspectos vinculados a la seguridad.

La participación de València en este evento ha permito incrementar la notoriedad como destino LGTBI-Friendly, entre más de 120 profesionales del sector turístico (agencias de viajes, hoteles, empresas de marketing, agentes de cruceros, touroperadores, compañías aéreas, consorcios y destino turísticos). Así, ha puesto en valor los esfuerzos que la ciudad está realizando para, desde los enormes avances sociales ya conseguidos, normalizar la situación del colectivo LGTBI en todos los entornos.

MASTERCLASS LONDRES

Tras presentar València como un destino gastronómico de primer nivel, touroperadores y agencias de viajes británicos participaron en una masterclass de la mano del chef Xavier Meroño, CEO de London Paella School y férreo embajador de la paella valenciana en Reino Unido.

El evento contó con la participación de algunos de los principales actores turísticos de Londres, como pueden ser Kirker Travel, Solo's Holidays, Secret Escapes o BA Holidays. Asimismo, pudieron disfrutar en primera persona de cocinar, bajo la supervisión el chef, del plato valenciano más internacional. Esta "paella exprience", es una de las experiencias gastronómicas que se ofertan en la ciudad de València, de la que pueden ser prescriptores.

Asimismo, en el marco de la promoción de València en Reino Unido, ha visitado la ciudad Rhonda Carrier, -periodista del blog takethefamily.com, que cuenta con 60K usuarios únicos al mes, y colaboradora del National Geographic Traveller, The Telegraph, The Guardian, Conde Nast Traveller-, así como de un periodista especializado en turismo de 'The Sun UK', actualmente, el diario más leído en idioma inglés, con una tirada de alrededor de 3.200.000 ejemplares y unos 8.500.000 lectores.

PROMOCIÓN EN BELFAST

Con motivo de la nueva ruta entre València y Belfast, operada por EasyJet y que arrancó el 23 de junio, la Fundación Turismo València ha desarrollado una batería de acciones para promocionar València en el aérea de influencia del Aeropuerto de Belfast. Se trata de colaborar en la consolidación de la ruta de cara a siguientes temporadas, favoreciendo el interés por visitar València y, por ende, la ocupación de los vuelos.

Además de una visita de familiarización a la ciudad de seis agentes de viajes, en colaboración con el Aeropuerto de Belfast, el programa 'The John Kearns Drive Time Show' de radio Cool FM ha realizado emisiones especiales desde la ciudad, así como el sorteo de un viaje a València.

Por otro lado, durante dos semanas del mes de julio, 65 autobuses de Belfast recorrerán la ciudad customizados con imágenes de València.