València calienta motores para el primer 'World Paella Day' con 'showcookings' de nueve paellas diferentes

Actualizado 13/09/2018 16:59:13 CET

MADRID/VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turespaña, el Ayuntamiento de València y Turisme CV han presentado este jueves la primera edición del 'World Paella Day', que tendrá lugar en la capital del Turia dentro de una semana, el próximo jueves 20 de septiembre. El sabor lo pondrán los espectáculos de 'showcooking' de nueve paellas diferentes de varios puntos de la Comunitat Valenciana.

Durante toda la jornada, València contará con actividades que comenzarán con una declaración institucional sobre la universalización de la paella. Por la tarde, se amenizará con música en directo y diversas animaciones audiovisuales.

Alrededor del acto central, la Comunitat contará con una agenda "repleta de diferentes actividades gastronómicas", entre las que destacan el Concurso de Paellas de Sueca, el Congreso de la Paella, la Fiesta de la siega del Arroz y las Jornadas del Arroz Made in CV, que tendrán lugar durante el mes de septiembre, temporada en la que se siega el arroz.

El director general de Turespaña, Héctor Gómez, ha dado la bienvenida a la iniciativa, presentada en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por la concejala de Turismo y primera teniente de alcalde de València, Sandra Gómez, y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

Durante su intervención, el titular de Turespaña ha destacado que en 2017 más de 9,1 millones de turistas internacionales visitaron España con motivos gastronómicos, lo que supuso un incremento del 17,81% y un gasto total de 11 millones de euros, un 25,64% más, según las estadísticas Frontur y Egatur.

A nivel local, la teniente de alcalde ha celebrado que distintas instituciones y entidades trabajen conjuntamente para que se celebre por primera vez un evento alrededor de la paella, "el icono gastronómico valenciano por excelencia".

En la misma línea, el responsable de Turisme ha explicado que, "desde una perspectiva turística", la paella es "clave" para posicionar Valencia y la Comunidad Valenciana como un destino gastronómico a nivel internacional, alrededor del cual poder diseñar una agenda anual de eventos gastronómicos con la implicación del conjunto de los agentes del sector.

'HASHTAG' Y LOGO CON LA BANDERA Y EL MAR

Para promocionar el día se ha creado el 'hashtag' '#worldpaelladay', así como un logo, formado por una paella con un '20' en su interior, donde se distinguen los colores de la bandera de la Comunidad y "el azul turquesa del mar Mediterráneo".

La iniciativa gastronómica ha contado con la participación de diferentes instituciones como la Federación Empresarial de Hostelería de València (FEHV), D.O. Arroz de València, Wikipaella, Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Club de Jefes de Cocina y Paella Today.

También se han sumado a la iniciativa entidades vinculadas al turismo y la gastronomía como Saborea España y la Federación Española de Hostelería, además de Dacsa Amstel, Garcima, Carmencita y Artika.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

A nivel internacional, Turespaña se encargará de la promoción con diferentes acciones culinarias en ciudades de todo el mundo como Londres (Reino Unido), Milán (Italia), Utrecht (Países Bajos), Tokio (Japón), Shanghái y Guangzhou (China), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Miami (Estados Unidos), París (Francia) y Estocolmo (Suecia).

Las 33 consejerías de Turismo de Turespaña en el exterior se han sumado también a esta iniciativa, para publicar ese día con la etiqueta '#worldpaelladay', publicaciones específicas en redes sociales.

Como colofón, en el marco de la campaña 'SpainIn10Sec', se ha incluido un vídeo de Plácido Domingo tomando una paella en Xàbia (Alicante), y la campaña 'Spain Is Part of You' cuenta con un visual con la paella como protagonista.