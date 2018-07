La actriz de la iraní El viajante no irá a los Oscar en protesta prohibición "racista" de visados de Trump

Actualizado 26/01/2017 18:23:21 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz iraní Taraneh Alidoosti, protagonista junto a Shahab Hosseini de la película El viajante (Forushande), del cineasta iraní Asghar Farhadi, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que no acudirá a la ceremonia de entrega de los Oscar, donde la cinta competirá por el premio a la Mejor película de habla no inglesa, en protesta por la prohibición "racista" de visados de Trump.

"El visado de Trump para los iraníes es racista. Incluya o no un evento cultural, no acudiré a los Oscar 2017 en protesta", ha afirmado la intérprete, según recoge Europa Press de su perfil de Twitter.

El viajante, que se estrenará en España el 24 de marzo, es una coproducción entre Irán y Francia basada en la obra de teatro Muerte de un viajante, de Arthur Miller.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo