La actriz Judi Dench recibirá otro de los Premios Donostia de la 66 edición del Festival de San Sebastián

Publicado 28/08/2018 14:58:00 CET

SAN SEBASTIÁN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz británica Judi Dench (York, Reino Unido, 1934) recibirá otro de los Premios Donostia de la 66 edición del Festival de San Sebastián, que se suma a los del actor y director estadounidense Danny DeVito y al del cineasta japonés Hirokazu Kore-eda, según ha dado a conocer este martes el certamen cinematográfico donostiarra.

La entrega del galardón honorífico más importante del Festival se producirá el martes 25 de septiembre, antes de la proyección de 'Red Joan' (Trevor Nunn), en la que Dench encarna a una mujer cuya tranquila vida se ve repentinamente alterada cuando es detenida por el servicio de inteligencia del Reino Unido, acusada de suministrar información a la Rusia comunista.

Será la primera visita a San Sebastián de la actriz, siete veces nominada al Oscar. Recogió la estatuilla hace 20 años como mejor actriz de reparto por su interpretación de Isabel I en 'Shakespeare in Love' (Shakespeare enamorado).

El Oscar fue también un gran reconocimiento a Dench y su trayectoria teatral, especialmente por su vínculo a las obras más importantes de Shakespeare. Dench inició su carrera sobre las tablas en prestigiosos teatros como Old Vic y The National en Londres y, más tarde en la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon, donde ha interpretado a las grandes damas shakesperianas.

Desde su debut cinematográfico, en 1964, ha trabajado en numerosas películas aclamadas por la crítica, trabajando con algunos de los cineastas más interesantes como Stephen Frears, James Ivory, Kenneth Branagh, Franco Zeffirelli, Sally Potter, Clint Eastwood o Sam Mendes.

También ha "coleccionado decenas de reconocimientos" por papeles como la reina Victoria en 'Mrs Brown' (Su majestad, Mrs. Brown, 1997); la excéntrica Armande Voizin en 'Chocolat' (2000); la novelista Iris Murdoch en 'Iris' (2001); empresaria teatral en 'Mrs Henderson presents' (Mrs. Henderson presenta, 2005); profesora conflictiva en 'Notes on a Scandal' (Diario de un escándalo, 2006); madre en busca de su hijo robado en 'Philomena' (2013); de nuevo la reina Victoria en 'Victoria & Abdul' (La reina Victoria y Abdul, 2017); y M, la responsable del servicio de inteligencia británico, rol que ha desempeñado en siete películas de la saga de James Bond.

El prolífico director teatral Trevor Nunn, que la ha dirigido también en los escenarios británicos, regresa a la realización cinematográfica con 'Red Joan'. Sus anteriores trabajos incluyen 'Lady Jane' (1986) y 'Twelfth Night or What You Will' (Noche de reyes o lo que vosotros queráis, 1996). Compitió con ambos en la Sección Oficial del Festival.

El año que viene Judi Dench protagonizará el último trabajo de Kenneth Branagh, 'Artemis Fowl', y 'Six Minutes to Midnight', de Andy Goddard.

Las entradas para la ceremonia de entrega del Premio Donostia a Judi Dench están ya a la venta en la página web del Festival a un precio de 45 euros. La entrega del galardón se producirá antes de la proyección de la película 'Red Joan', dirigida por Trevor Nunn, el martes 25, a las 19.30 horas, en el Auditorio Kursaal.

DIÁLOGOS CON PREMIOS DONOSTIA 2018

El Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera inició el pasado año los prólogos al Festival de San Sebastián con la proyección de 'The Room '(Tommy Wiseau, 2003), vinculada a la selección en la Sección Oficial de The Disaster Artist (James Franco, 2017), que se haría después con la Concha de Oro.

Este año, la sala de cine de Tabakalera propone durante el mes de septiembre un diálogo con los Premios Donostia. Se trata de "homenajear a los homenajeados" proyectando títulos que han sido fundamentales en su carrera y ofreciendo a la ciudad la posibilidad de verlos otra vez -o descubrirlos- en pantalla grande.

De este modo, el sábado 8 de septiembre, se proyectará la película que supuso la primera nominación al Oscar de Judi Dench, 'Mrs. Brown', de John Madden (Reino Unido, 1997). Asimismo, el día 14 de septiembre será el turno del primer largo de Hirokazu Kore-eda, 'Maboroshi no hikari' (Japón, 1995).

Las proyecciones se completan el día 15 de septiembre, en sesión doble, con 'Twins' (Los gemelos golpean dos veces), de Ivan Reitman, (EEUU, 1988) y 'Batman Returns', de Tim Burton, (EEUU, 1992), ambas protagonizadas por Danny DeVito.