Alan Alda anuncia que padece Parkinson

Alan Alda ha revelado que padece Parkinson. Fue durante una entrevista en el programa de televisión de la cadena CBS 'This Morning' donde el actor, guionista y director de 82 años reveló que hace más de tres años que le diagnosticaron la enfermedad.

"He tenido una vida plena desde entonces. He actuado, he dado charlas, ayudé en el Alda Center for Communicating Science en Stony Brook y empecé un nuevo podcast", afirmó el actor que reveló que decidió hacer pública su enfermedad con la esperanza de que pueda ayudar a otras personas con Parkinson y vean que es posible vivir con una dolencia a la que se le puede hacer frente.

Además, durante las últimas semanas se dio cuenta que "había estado mucho tiempo en la televisión" y pudo ver cómo su dedo pulgar "se sacudía en algunas tomas". "Pensé, es probable que sea solo cuestión de tiempo antes de que alguien cuente una historia sobre esto desde un punto de vista triste, pero no es como me siento ahora mismo", confesó.

I decided to let people know I have Parkinson’s to encourage others to take action. I was Diagnosed 3 and a half years ago, but my life is full. I act, I give talks, I do my podcast, which I love. If you get a diagnosis, keep moving!

