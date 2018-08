Alex de la Iglesia y Zoe Berriatúa convierten la "cruel realidad" en una historia fantástica: En las estrellas

Publicado 30/08/2018 15:47:07 CET

El director Alex de la Iglesia produce la nueva película de Zoe Berriatúa, 'En las estrellas', que, oscilando entre lo fantástico y lo real, habla de la despedida del mundo de la fantasía infantil y la llegada de "la cruel realidad" que destruye los sueños para "llegar a la adultez".

"Es una película de cine fantástico, la historia de un técnico de efectos especiales que quiere hacer una nueva película que nunca llega a rodar, y su relación con su hijo de 8 años, una persona madura", ha explicado de la Iglesia en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de la cinta este viernes 31 de agosto, y está protagonizada por Macarena Gómez, Luis Callejo, Jorge Andreu y Magüi Mira.

En este contexto, ha relatado que el niño es el personaje sensato que le intenta explicar como funciona el mundo a su padre, que desde que perdió a su mujer se hizo alcohólico, pero intenta construir un mundo fantástico a su alrededor para no mostrar las crudezas de la vida real su hijo.

Asimismo, ha precisado que se trata de una película ambientada en el año 2008 y "muy culta" en el sentido en el que aparecen "miles de referencias" a diferentes directores del mundo del cine clásico, un "canto a un cine que despareció" y pasó de lo analógico a lo digital.

"Habla de ello desde un punto de vista muy poético pero sin rechazar el presente", ha precisado para añadir que "tanto el director como cualquier cineasta tienen que adaptarse al público y no al revés". "Es absurdo luchar contra eso", ha dicho.

En este contexto, ha resaltado la importancia de que "la gente vaya al cine" y ha señalado que, en su opinión, tras la bajada del IVA del cine de un 21% a un 10%, hay algunos exhibidores que sí se están dando cuenta de que "el cine tiene su salida en mejorar la oferta".

"De pronto hay cines de lujo y eso te hace querer ir porque hay una oferta distinta, eso me parece lo más interesante. Se podrían llevar a cabo grandes ideas que podrían repercutir poderosamente en el cine y así abrirlo. ¿Qué ocurre si de pronto hay un estreno teatral en el Teatro Real y se pasa a cines a un precio más asequible?", ha expresado.

En cuanto a su trabajo como productor, ha indicado que como director entiende que "lo ultimo que se quiere es tener a alguien opinando en el rodaje", y, por ello, ha trabajado con Berriatúa "antes y después, pero no durante". " Mi obligación era intentar que la película fuera lo mas Zoe posible", ha dicho.

A nivel de postproducción, De la Iglesia ha explicado que ha sido "un trabajo complicado" puesto que han utilizado la postproducción digital para que parezca analógica, introduciendo así en el ordenador fotogramas y maquetas.

UNA PELÍCULA "TRANSGÉNERO"

Por su parte, Berriatúa ha definido la cinta como una película "transgénero" en el sentido en el que maneja "varios tonos". Así, según ha explicado, comienza pareciendo una comedia social, que de repente cambia a una "pesadilla de terror" para cambiar a una escena fantástica con un final en el que acaban uniéndose la "fantasía y la realidad""

"Además del proceso de madurez y de la pérdida de los sueños, hay algo más grave, y es que el niño deja de creer de su padre. Es cuando te das cuenta de que tú padre es un mortal y es un pobre hombre que hace la cosas lo mejor posible pero está cubierto de barro y de miseria, ha expresado.

En este punto ha matizado que no se trata de un relato autobiográfico, aunque si se encuentran alguna cuestiones personales en las que el director se ha inspirado. Así, ha relatado que cuando era pequeño su padre le llevaba a rodajes que muchas veces no podía terminar.

"Yo me quedaba con esa frustración de ver a mi padre como un gran genio que no tenía la oportunidad de acabar las películas. Esta peli es una venganza contra la maldición de los Berriatúa", ha bromeado.

REFERENCIAS A FELLINI, TERRY GILIAM, TIM BURTON O CHAPLIN

Asimismo, ha explicado que ha unido las películas que le traumatizaron cuando era un niño y a directores de cine onírico como Fellini, Terry Giliam, Tim Burton o Chaplin. De este modo, el propio cartel del filme es un homenaje a 'Paper Moon'.

"Para el tono he querido buscar algo melancólico y sentimental pero no lacrimógena. Te puede dejar más incómodo, reflexivo o melancólico, pero no está hecha para llorar o alegrarse, es básicamente contar esa despedida del mundo de la fantasía, ese proceso amargo de hacerse mayor", ha destacado.

Por su parte, Macarena Gómez ha expresado que, para ella, ha sido la película "más dura que ha rodado" puesto que en la mayoría de las escenas está en el agua. "Recuero que una de las escenas se me metía todo el agua y barro por la nariz y ojos y no veía al actor al que tenía que dar la replica", ha relatado para matizar que, a pesar de todo, estas son las experiencias que "le gusta que le ofrezcan en el cine".

Por último, ha indicado que cuando leyó el guión por primera vez "lloró" y tuvo que parar de leerlo. "Sentí una pena muy grande por que un padre que llevara una vida tan miserable sabiendo que tiene un hijo, pero a la vez lloraba de alegría de pensar como había creado ese mundo imaginario para su hijo", ha concluido.