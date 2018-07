Así es Tully, la nueva película de Charlize Theron

Actualizado 21/06/2018 18:06:55 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 22 de junio llega a los cines 'Tully', un filme protagonizado por la ganadora del Oscar Charlize Theron y dirigido por Jason Reitman ('Up in the Air'). Una película que cuenta con un libreto de la también oscarizada guionista Diablo Cody ('Juno') y que aborda las dificultades de la maternidad.

La de Tully es la historia de una mujer que, tras dar a luz a su tercer hijo se ve totalmente superada por la tarea de ser madre. Ella es Marlo (Theron) una mujer que quiere a sus hijos, pero que empieza a ver que su rol de madre se apodera de todo y la aleja de sí misma.

A raíz de estas dificultades, Marlo recibirá un inesperado regalo de parte de su hermano (Mark Duplass): una niñera para que pueda dormir por las noches. Al principio le parece una extravagancia, pero Marlo acaba teniendo una relación única con Tully (Mackenzie Davis), una joven niñera amable, sorprendente y, en ocasiones, difícil. Alguien muy especial tal y como muestra este breve clip en primicia para los lectores de Europa Press.

