Birdman se alza con el premio a mejor reparto en los Premios del Sindicato de Actores (SAG)

Actualizado 26/01/2015 11:35:56 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Birdman, la última sorpresa del mexicano Alejandro González Iñárritu, sigue acumulando galardones tras un fin de semana muy cinematográfico. Tras alzarse con el premio a mejor película en los Premios del Gremio de Productores de Hollywood, el pasado sábado, se ha ganado el reconocimiento a la película con Mejor reparto en los Premios del Sindicato de Actores (SAG) de EE.UU.

La gala se celebró en la noche del domingo y reconoció el trabajo de los actores que más han destacado a lo largo de este último año. Como se podía prever, Julianne Moore se ha colocado en el puesto a Mejor actriz protagonista por su exquisito trabajo en Siempre Alice, película en la que interpreta a una enferma de Alzheimer.

Eddie Redmayne ha visto recompensado su gran trabajo en La teoría del todo, en la que encarna al científico Stephen Hawking, con el reconocimiento a Mejor actor protagonista.

En cuanto al premio a Mejor actor de reparto, J.K. Simmons se ha situado como ganador con la cinta Whiplash, mientras que Patricia Arquette hace lo propio con su papel en Boyhood, la novedosa apuesta de Richard Linklater.

También la televisión tiene su espacio en la celebración de los Premios del Sindicato de Actores. La carcelaria serie de Netflix, Orange Is the New Black, está viviendo un momento dulce. Tras alzarse como Mejor serie de comedia en los premios PGA, se ha llevado el premio a Mejor interpretación femenina en una serie cómica con la actuación de Uzo Aduba (Suzanne 'Ojos Locos'). William H. Macy ha hecho lo propio con su interpretación de Frank Gallagher en la ficción de Showtime, Shameless.

En cuanto a series dramáticas, el renombrado Kevin Spacey se ha llevado la estatuilla a Mejor actor. Viola Davis, por su parte, triunfa con su actuación de Annalise Keating en Cómo defender a un asesino.

Mark Ruffalo se llevó a casa la estatuilla a Mejor actor en una miniserie o telefilme con su trabajo como Ned Weeks en The Normal Heart. La miniserie de HBO Olive Kitteridge le ha valido a la oscarizada Frances McDormand el puesto a mejor actriz.

El premio a Mejor reparto por una serie de comedia se lo llevó, de nuevo, Orange Is the New Black, mientras que el mérito a mejor elenco en la ficción dramática de televisión fue a parar a manos de la serie de época Downton Abbey, de la PBS.