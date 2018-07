Black Panther arrasa en los Saturn Awards

Actualizado 28/06/2018 10:23:37 CET

El taquillazo de Disney y Marvel, Black Panther, fue la triunfadora los Saturn Awards, galardones que desde 1972 concede la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. La película consiguió en total cinco premios, seguida por Star Wars: Los últimos Jedi con tres galardones.

Los Saturn Awards también premian a las mejores series del año, en este caso Better Call Saul y Twin Peaks, que se llevaron tres premios cada una, seguidas de The Walking Dead y Star Trek: Discovery con dos cada una. Los ganadores de la 44ª edición de los Saturn Awards se anunciaron el pasado miércoles en el restaurante Castaway en Burbank, California. El evento fue presentado por Jonah Ray, conocido por su papel en la serie Mystery Science Theatre 3000: The Return de Netflix.

Black Panther se alzó con el premio a mejor adaptación cinematográfica de un cómic, junto con el de mejor director para Ryan Coogler, mejor actriz de reparto para Danai Gurira, mejor diseño de producción para Hannah Beachler y mejor maquillaje para Ken Diaz y Joel Harlow. Star Wars: Los últimos Jedi ganó los premios de mejor guionista para Rian Johnson, mejor editor para Bob Ducsay y mejor actor para Mark Hamill.

Blade Runner 2049 fue reconocida como mejor película de ciencia ficción, y La forma del agua como mejor cinta de fantasía. Déjame salir se llevó el galardón a mejor filme de terror y Coco, a la mejor película animada. Entre los actores galardonados están Gal Gadot por Wonder Woman, Patrick Stewart como mejor actor secundario en por Logan y Tom Holland como mejor actor joven por Spider-Man: Homecoming.

En las categorías de televisión, Better Call Saul arrasó coronándose como mejor serie de acción/aventura/thriller y obtuvo reconocimientos para los actores de reparto Rhea Seehorn y Michael McKean. Twin Peaks obtuvo la mejor presentación en televisión, la mejor estrella invitada para David Lynch y el mejor actor de televisión Kyle MacLachlan. Star Trek: Discovery se llevó dos premios como la mejor serie para nuevas plataformas y mejor actriz de televisión para Sonequa Martin-Green, y The Walking Dead ganó se llevó el galardón a mejor televisión de terror y mejor actor joven para Chandler Riggs.

El premio a mejor serie de televisión de ciencia ficción fue para The Orville, mejor serie de fantasía para Outlander mejor serie adaptada de superhéroes para The Flash, mejor serie de animación para Star Wars Rebels y mejor serie de superhéroes para nuevas plataformas para The Punisher.