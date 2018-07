Carlos Saura: "Francia valora mucho más la cultura que España, esperemos que con el nuevo Gobierno eso cambie"

Publicado 19/06/2018 17:14:55 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Carlos Saura ha asegurado, durante la rueda de prensa del Premio Prix Diálogo en el que ha sido reconocido junto con la actriz francesa Isabelle Huppert, celebrada este martes 19 de junio en la sede de la Embajada Francesa en España, que en Francia "se valora mucho más la cultura que en España" y ha pedido un "esfuerzo enorme" para "perseverar" en este aspecto.

"Francia ha protegido su cine y su cultura mientras que España siempre parece que se está luchando con grandes dificultades para hacerlo y yo lo que solicito es que ahora que tenemos un nuevo Gobierno, eso cambie, que haya una educación cultural mejor y que se proteja a los artistas", ha instado el cineasta.

En este sentido, Saura ha señalado que España "es un país con gente que tiene muchas cosas que decir" y ha asegurado que existe un "porvenir abierto" en cuanto a la cultura pero que "depende mucho del Gobierno" y de los impuestos, al tiempo que ha calificado el IVA del cine del 21% como "una barbaridad".

"Aquí hay gente maravillosa que tiene un talento enorme pero como no son reconocidos, se tienen que marchar al extranjero porque no se les da la importancia que tienen", ha lamentado el director de cine. En esta línea, Saura ha destacado que confía en que el Premio Prix Diálogo sirva para "establecer una relación francoespañola" con el objetivo de que ambos países "estén más unidos" en favor de "intereses comunes y europeos".

Por su parte, la actriz francesa Isabelle Huppert, también galardonada en esta decimoquinta edición del Prix Diálogo ha aseverado que espera que el galardón "sea una oportunidad para que el cine español y francés colaboren".

"En Francia admiramos la cultura española desde Picasso a Saura pasando por Buñuel", ha asegurado la actriz. Asimismo, Huppert ha señalado que, personalmente sería "muy partidaria" de participar en una producción española.

En esta línea, Saura ha subrayado que, de tener la oportunidad, sería una "maravilla" trabajar con Huppert. "He trabajado con actores franceses siempre con gran facilidad y estoy siempre dispuesto a hacer una coproducción con Francia".

No obstante, el cineasta ha lamentado que "los grandes productores de antes de España" hayan "desaparecido" y que las financieras actuales "necesitan rentabilizar el dinero rápidamente". De igual manera, el director ha aludido a la producción de 'El rey de todo el mundo', una película que se encontraba rodando en México que "se estaba reteniendo debido a las financieras".

"NO SE HA HECHO LA PELÍCULA DE PICASSO PORQUE PEDÍAN QUE FUESE EN INGLÉS"

Por otro lado, Saura ha incidido en el proyecto con el que pretendía llevar a la gran pantalla la historia sobre el Guernica de Picasso. "Es un guión que se terminó hace siete años y lo he hecho solo porque ya me he cansado de tener colaboraciones", ha aseverado el director.

La historia narra el proceso de encargo y realización en 40 días del 'Guernica' por parte de Picasso durante su estancia en Francia que, según Saura, iba a ser protagonizada por Antonio Banderas, quien protagoniza también una serie sobre el pintor malagueño. No obstante, el cineasta ha recalcado que si al final la película no acaba siendo protagonizada por Banderas, "la hará otro actor".

Asimismo, el director ha revelado que "una de las razones" por las que la película no ha salido adelante es porque se pedía "hacerla en inglés". "Yo pensaba, cómo es posible que una película sobre un pintor malagueño que vive en Francia y está rodeado de franceses se haga en inglés", ha apostillado Saura, al tiempo que ha lamentado que "no se haya hecho antes" el filme sobre un tema que, a su juicio, "es fantástico".

"LAS MUJERES TIENEN TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA ESTAR EN EL PODER"

Además, durante la rueda de prensa, el cineasta y la actriz han incidido en la creciente presencia de las mujeres en el cine y en la política. En este sentido, Huppert ha celebrado y calificado como "formidable" la presencia de 11 mujeres en el actual Gobierno de Sánchez mientras que Saura ha asegurado tener "un gran respeto" por las mujeres.

"Son más inteligentes y más guapas que los hombres y ahora están en el poder y tienen todas las herramientas para estarlo", ha apostillado el cineasta, aunque ha reconocido que "su única duda" es que estas mujeres "no copien los errores políticos de los hombres" y que tengan "respeto a la cultura y la ciencia". "Son muy fuertes y están mejor educadas así que, ¿por qué no?, mujeres al poder", ha rematado.

Por último, los galardonados han hecho referencia al "cine social", ya que Huppert se encuentra actualmente trabajando en una película sobre refugiados que, según ha asegurado, "tienen mucho reflejo en la actualidad y la situación del Aquarius". Según Huppert, la película trata la "problemática" de la situación de estas personas de una forma "muy intransigente" pero "muy necesaria".

Por su parte, Saura ha lamentado que los seres humanos se encuentren "enfrentados" en una sociedad "con cosas buenas y malas" que se deben "superar". "Cada vez somos hombres y mujeres más avanzados, tenemos las últimas técnicas pero no logramos evitar los conflictos y solucionar las guerras", ha lamentado.