Chris Evans (Capitán América), el azote ortográfico de Donald Trump

Actualizado 21/08/2018 15:41:54 CET

MADRID, 21 Ago. (EDIZIONES) -

Fiel a su cita diaria con las redes sociales, el presidente Donald Trump comenzó la semana con unos tuits desgranando la actualidad del gobierno estadounidense. Y claro, entre sus ocupaciones al mando de la Casa Blanca y su pasión desmedida por Twitter, cometió un error de ortografía que no ha pasado desapercibido. Tampoco para Chris Evans, famoso por su papel de Capitán América en el Universo Cinematográfico Marvel.

Trump escribió mal la palabra 'consejo' (en inglés 'counsel', pero que el presidente escribió con 'c': 'councel'). Fue entonces cuando Chris Evans decidió usar su cuenta de Twitter para ejercer como azote ortográfico del presidente.

It’s ‘counsel’, Biff. The word is ‘counsel’.

I was trying to comprehend how in the world a man, even as moronic as you, can misspell a word he probably reads fifty times a day. But then it dawned on me, you probably only HEAR the word.

You don’t read shit.

And we all know it. https://t.co/7zZGZRZtkF