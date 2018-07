David Fincher promete que su Millennium tendrá "sensibilidad distinta"

Actualizado 06/12/2011 9:50:42 CET

David Fincher habla largo tendido de Los hombres que no amaban a las mujeres, la primera entrega del remake hollywoodiense de la saga Millennium que en el mercado anglosajón se estrenará bajo el título de 'The Girl with the Dragon Tattoo'

La temporada navideña de cine del año pasado pareció pertenecer al director David Fincher. Su película 'La red social' supuso un hito para los cinéfilos, críticos y jurados de premios.

Veinticinco días después de terminar esa película, el director ya se encontraba en Suecia rodando 'Millenium: Los hombres que no amaban a las mujeres'.

Se trata de la adaptación anglosajona de la popular trilogía Millenium del autor sueco Steig Larsson, una historia de venganza por la violencia sexual ejercida contra las mujeres.

La versión de Fincher presenta a Rooney Mara como la joven hacker que ayuda al periodista (Daniel Craig) a resolver el caso de una mujer desaparecida. La película se estrenará el 21 de diciembre, pero ya ha suscitado un gran interés por parte de sus fans.

Fincher habló con Reuters sobre la película, la franquicia sueca y por qué cree que no formará parte de la temporada de premios de Hollywood esta temporada.

P: ¿En qué se diferencia su versión de la película sueca?

R: "Respeto totalmente lo que se ha hecho antes de nuestro comienzo. Pero también creo que nosotros aportamos una sensibilidad distinta, una narración distinta. Contamos partes de la historia que fueron suprimidas por la duración o el presupuesto (de la versión anterior). Hay mucho trasfondo, en parte canalizado en algún otro lugar en la versión sueca".

P: ¿Se siente presionado por las expectativas de los fans?

R: "Vivo al margen de la presión. Porque si gastas 250.000 dólares (186.510 euros) al día rodando, tienes que aprender a lidiar con la presión. Me siento responsable respecto a un autor que no va a poder ver la película. Me siento responsable para con los suecos que lo han dado todo, 12 horas al día durante 100 días, para llevar esto a la pantalla. Me siento responsable por los actores. No queremos que esto apeste. Es de esperar que esta versión viva junto a la otra".

P: Había muchas actrices deseosas de interpretar el explosivo personaje de Lisbeth Salander. ¿Por qué eligió a Rooney Mara?

R: "Yo no veía a Lisbeth así. No le veía como una vengadora machacadora. La veo más como un juguete roto, y muy real. No buscaba una Joan Jett. Buscaba algo en plan '¿Cómo sobrevive una chica que ha pasado por lo que esta chica ha pasado? ¿Dónde encuentra un momento de felicidad?, ¿en qué punto de la película sonríe?'"

P: ¿Y Rooney respondía a esas preguntas?

R: "Eso es algo que la persona tiene, no sólo porque sea un gran actor o porque pueda proyectarlo bien, sino porque es una especie de soporte emocional y tú le colocas ese personaje, como un vestido. Lo maravilloso de Rooney es que seguía exponiéndose capa tras capa".

P: Tiene una hija de 17 años. ¿Le suscita esta historia el instinto de protección paternal?

R: "No voy a negar que hay cosas en Rooney que también veo en varias mujeres de mi vida. Diría que me siento compelido por la injusticia. Me resulta impactante la depravación que trata la historia. Pero primero y sobre todo es la historia de estos dos personajes, este bizarro equipo, estos bizarros amantes, estos bizarros vengadores. Esta historia tiene mucho de la estructura de los thriller pulp, pero también unas raíces más profundas y una mayor resonancia.

P: El año pasado "La red social" arrasó en la temporada de premios. ¿Espera que "Millenium" haga lo mismo este año?

R: "No, sinceramente no creo que vaya a ser así. Probablemente haya demasiada sodomía en esta película (para que pueda competir). Pero, ¿quién sabe? Quizá la sodomía esté de moda este año. (Risas)".

P: ¿Y qué hay de la taquilla? ¿Cree que el tema de la película repercutirá en el público?

R: Cuando me llegó la prueba de imprenta del libro, en 2006 o así, la respuesta (a la pregunta habría sido) 'no lo sé'. A mí me gustó, pero no sabía si alguien más iba a leer el libro. Pero el hecho de que más de 60 millones de personas hayan comprado los libros me dice que hay una audiencia ahí fuera que se siente cómoda con temas y material adulto si está bien hecho y hay personajes humanos en el centro de la historia".

P: ¿Seguiría trabajando con los demás libros y dirigiendo la segunda película?

R: "Hoy por hoy, no. Pero pregúnteme dentro de dos meses. Ahora estoy muy cansado y no puedo pensar con claridad. No le preguntas a una mujer dando a luz que si quiere tener otro hijo" (risas).