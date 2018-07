David Lynch cree que Donald Trump "podría convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia"

Actualizado 24/06/2018 15:55:31 CET

David Lynch, director de películas como Dune o series como Twin Peaks, afirmó, durante una entrevista para The Guardian, que Donald Trump "podría convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia". El realizador estadounidense se basa en que el presidente de Estados Unidos ha conseguido agitar todo el sistema establecido.

Pese a que el director reconoce que no es "una persona política", y que es demócrata, votó a Bernie Sanders en las elecciones presidenciales de 2016, opinó que Trump ocupa un lugar privilegiado. "Podría convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia porque ha revolucionado mucho la situación", aseveró.

Así mismo, el cineasta le otorga este valor al político ya que gracias a su ascenso y mandato se está viendo que el actual sistema político tiene numerosos fallos. "Nadie puede contrarrestar a este tipo (Trump) de una manera inteligente", continuó.

Ya sea por la anterior presidencia de Obama o por la agitación que ha levantado Trump desde su llegada a la Casa Blanca, Lynch expresó que el actual presidente de EEUU no está haciendo un buen trabajo, pero sí está abriendo paso a nuevos políticos: "Nuestros llamados líderes no pueden sacar el país adelante, no pueden hacer nada. Son como los niños. Trump lo ha demostrado".

Por otra parte, Lynch declaró que no piensa realizar ninguna película próximamente ya que actualmente las cintas tienen una duración inferior a las que está acostumbrado a rodar. "No haría una película a día de hoy porque el tipo de filmes que hago no podrían estar en la cartelera durante mucho tiempo".