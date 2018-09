Demián Bichir, protagonista de La Monja: "La fe es capaz de derrotar a cualquier demonio"

Publicado 07/09/2018 14:47:03 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 7 Sep. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

El actor mexicano Demián Bichir, nominado al Oscar por su trabajo en 'Una vida mejor' (2011), se mete ahora en la piel de un sacerdote experto en la lucha contra fuerzas paranormales en 'La monja'.

Dirigido por el cineasta británico Corin Hardy, se trata de un spin-off que cuenta el origen de la terrorífica monja demoníaca conocida como Valak que ya apareció hace un par de años en 'Expediente Warren: El Caso Enfield'.

Ahora la acción nos traslada a la Rumanía de los años 50, donde el Padre Burke (Bichir) y la novicia Hermana Irene (Taissa Farmiga) son enviados por el Vaticano para investigar los extraños sucesos acaecidos en una convento de clausura ubicado en las montañas de Transilvania.

Su personaje es un hombre complejo, no exento de un pasado oscuro que en ocasiones lo persigue.

El Padre Burke ha tenido momentos duros en su vida, sobre todo en relación con una experiencia de su pasado que, como se ve en la película, aún lo atormenta; pero, como buen soldado, cuando sus superiores le piden ir a la batalla tiene que levantarse, dejar las pesadillas atrás y luchar.

Y en esa lucha la ayuda la novicia Hermana Irene, con quien forma un buen equipo.

En efecto, aunque no es muy distinto de lo que ocurre cuando actúas junto a otras personas. Y en muchas veces, como me ocurrió a mí con Taissa Farmiga, no las conoces con anterioridad; pero, al igual que sucede con nuestros personajes en la película, alguien sabía que íbamos a formar un buen equipo cuando nos juntaron.

¿Qué hiciste para preparar el papel?

Bueno, ya había interpretado a un sacerdote antes, así que esa experiencia me ayudó bastante. Y luego hay muchos elementos que te informan como actor: la localización, el vestuario, los objetos que llevas encima... A veces cosas como las gafas o los zapatos que llevas te ayudan mucho. En este caso, por ejemplo, recuerdo que me gustaba especialmente el sombrero del Padre Burke. Y luego está lo que la audiencia no ve pero que el actor valora, ¡hasta la ropa interior! Todos los detalles cuentan...

Como el Padre Burke es un experto en luchar contra demonios, ¿estudiaste lo que significa llevar a cabo un exorcismo?

Sí, aunque no soy un fan de esas cosas. Para mí lo más importante a la hora de acometer un rol es poder conectar con el personaje, por lo que intenté ver qué podría tener yo en común con el Padre Burke.

¿Aprendiste algo de él?

'La monja' es una película de terror, en este género que tiene tantos fans; pero también habla del poder de la fe, que es capaz de mover montañas y derrotar a cualquier demonio.

Por cierto, 'La monja' también tiene bastante acción.

Es cierto que el rodaje requirió de un esfuerzo físico por mi parte, con escenas en el agua o colgado de alambres.

¿Cómo fue la experiencia de rodar el filme en Transilvania, en castillos que incluso inspiraron al escritor Bram Stoker para escribir su obra clásica 'Drácula'?

Fue increíble, y logró que nuestro trabajo como actores fuera más sencillo. Todo el diseño de producción fue espectacular.