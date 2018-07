Dr. Dre prepara una película sobre Marvin Gaye

Publicado 20/06/2018 10:53:26 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dr. Dre está trabajando en una película sobre la vida y obra del célebre cantante Marvin Gaye, que falleció en 1984, cuando su padre le propinó dos disparos. Según ha informado Variety, el conocido rapero californiano, cuyos créditos cinematográficos incluyen Straight Outta Compton (2015), se encuentra en las primeras etapas para poner en marcha el desarrollo de este proyecto con alma de biopic.

Los derechos para usar la música de Gaye ya han sido asegurados, según la misma fuente. Sony / ATV Music Publishing es el hogar de los créditos de composición de Gaye, por lo que habrían llegado a un acuerdo con Dr. Dre para que los temas del cantante de soul estuvieran presentes en este biopic.

La película de Dr. Dre se une así a la serie de Jamie Foxx como uno de los últimos proyectos inspirados en la figura de Gaye. Foxx obtuvo los derechos para una serie limitada en el año 2016, pero actualmente parece que su desarrollo está parado, ya que no se ha informado de ningún movimiento en los últimos años.

Marvin Gaye es una de las figuras más emblemáticas en la historia del soul. Hasta su muerte a los 44 años, el cantante firmó éxitos como 'Pride and Joy', 'Ain't No Mountain High Enough', 'How Sweet It Is (To Be Loved by You)', 'Sexual Healing' o 'Let's Get It On'. El artista de Motown se convirtió en un ídolo de masas hasta que su padre le disparó en medio de una discusión en su casa en Los Ángeles.

El progenitor alegó defensa propia porque Marvin lo había agredido.

En el pasado, profesionales de la talla de F. Gary Gray, Cameron Crowe, James Gandolfini, Scott Rudin, Jesse L. Martin y Lenny Kravitz habían intentado llevar la historia de Gaye a la gran pantalla, pero ninguno había sido autorizado por la familia del cantante.