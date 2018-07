Dwayne Johnson: "El rascacielos está inspirada en El coloso en llamas y La jungla de cristal"

Actualizado 14/07/2018 11:26:32 CET

LOS ÁNGELES, 14 Jul. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

Dwayne Johnson, el héroe de acción cinematográfico más taquillero del mundo, protagoniza El rascacielos donde da vida a un hombre que hará lo que sea para salvar a su familia, aunque eso suponga saltar desde una gigantesca grúa al rascacielos más alto del mundo en mitad de un terrorífico incendio.

El rascacielos es una película muy entretenida llena de acción que en el fondo es la historia de una familia.

En efecto, esta película tiene algo de especial que vi en cuanto me dijeron de qué iba, que es la idea de tener a un padre y a una madre que harán lo que sea por proteger a su familia y mantenerla unida.

Y la verdad es que no se pueden encontrar en un escenario peor...

Claro, porque vemos el espectáculo gigantesco que supone estar en el mayor rascacielos del mundo en medio de un brutal incendio. Mi familia se encuentra encima del fuego, por lo que no pueden salir, y yo tengo que encontrar la manera de llegar a donde están. Así que tengo que saltar desde una altísima grúa con una sola pierna...

¡Tiene de todo!

Sí, hay muchos elementos que hacen que este filme sea muy atractivo, y le doy las gracias a Rawson Marshall Thurber por haberla dirigido.

Will Sawyer, tu personaje, es imparable.

Will hace lo posible por sobrevivir con una pierna, que es un elemento que me encanta de la historia. Es un personaje distinto al que suelo hacer precisamente porque es vulnerable. En estas películas de acción de verano los héroes normalmente lo tienen más fácil...

Y las escenas en que el personaje de Neve Campbell y Will luchan juntos por salvar a vuestra familia son impactantes.

Gracias, porque me encanta que ella no sea la típica damisela en peligro, sino una persona muy fuerte y capaz, que es como las mujeres son en realidad.

Has rodado muchas películas de acción. ¿Qué hace que El rascacielos sea especial?

El rascacielos es especial porque está inspirada en El coloso en llamas, La jungla de cristal o El fugitivo, entre otras, que ya no se hacen hoy en día. Y luego tiene ese elemento familiar en el centro, mientras está rodada de manera tan excitante. Aquí no hay superhéroes con capas volando por ahí, pero te mantiene al borde del asiento y no es apta para cardíacos.

Tampoco es apta para quien tenga miedo a las alturas. ¿Qué tal llevas las alturas?

A mí no me gustan...